"Tu non ti immedesimi mai nei panni degli altri, lo sai fare?", queste le affermazioni di Jonas Pepe nel corso di un confronto con la fidanzata Anita Mazzotta. Tutto è iniziato durante la cena svolta nella stanza del Capitano con Rasha Younes e Omer Elomari che hanno espresso delle critiche nei confronti di Simone e Francesca: il modello ha trovato fastidioso che la sua compagna desse ragione ai due inquilini, piuttosto che a lui.

Prime comprensioni per gli 'Jonita'

Essendo il Capitano della settimana, Jonas ha avuto modo di fare una cena nel tugurio con la fidanzata Anita Mazzotta e avendo la possibilità di scegliere altri due concorrenti ha optato per Rasha e Omer.

Durante la cena i "Rashmer" insieme ad Anita hanno critico l'atteggiamento di Francesca e Simone (madre e figlio giocano attualmente come unico concorrente). Terminata la cena Jonas si è tolto qualche sassolino dalla scarpa con la propria fidanzata: "Mi sono infastidito perché per tutto il tempo avete parlato male di due miei amici. Cosa avresti fatto tu se io, Simone e Francesca avevamo parlato male di Benedetta?". E ancora: "Tu non ti immedesimi mai nei panni degli altri, lo sai fare?". Dal canto suo la 26enne milanese ha smentito di aver parlato degli amici del modello.

Non contento Pepe ha poi espresso il suo malcontento perché pensava che Anita trascorresse la notte con lui: "Non riesco ad affrontare questa situazione perché è la prima volta che mi trovo ad affrontare una sorta di convivenza con una mia fidanzata".

Cos'è successo alla cena

A causa dei litigi avvenuti poco prima durante un gioco, Omer ha criticato Simone sostenendo che spesso interviene nelle discussioni non lasciando mai parlare gli altri. Anita ha invece criticato Francesca perché in passato è stata definita da lei falsa. Dal canto suo Rasha ha definito Simone incoerente: "Prima mi elogia, poi mi attacca, Non lo sa neanche lui". Dunque anziché vivere una serata spensierata, i quattro concorrenti ne hanno anche approfittato per commentare le dinamiche accadute all'interno della casa del Grande Fratello.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le prime incomprensioni tra Anita e Jonas.

"Ragazzi ci sta che lui si sia infastidito nel sentir parlare male dei suoi amici", ha detto un utente.

Un altro ha aggiunto: "Sono sicuro che tolta questa piccola incomprensione riusciranno ad avere un chiarimento". Un ulteriore utente ha affermato: "Anita è una grande furbacchiona". Tra i vari telespettatori c'è anche chi continua a pensare che tra Jonas e Anita non ci sia realmente interesse: "Sono falsissimi come i soldi del monopoli".