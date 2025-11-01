La notte di Halloween al Grande Fratello è stata caratterizzata da diverse discussioni. In seguito all'ennesima discussione avuta con Grazia Kendi, Simone De Bianchi ha scaraventato un tavolino a terra. Successivamente ha detto di essere attratto da Anita Mazzotta.
Scintille tra Simone e Grazia
La serata di Halloween al GF è stata caratterizzata da diversi litigi, dopo lo sfogo di Domenico è stata la volta di Simone. Tutto è iniziato quando Grazia ha ribadito il suo pensiero su Domenico e Valentina: secondo lei i due si sarebbero accordati lontano dai riflettori, in modo da avere visibilità nel programma.
Dal momento che il 31enne campano è amico di Simone, quest’ultimo ha rimproverato Grazia. Di conseguenza è scaturito un botta e risposta tra i due concorrenti e la 24enne toscana che ha affermato: “Tu sei ossessionato da me e dal mio pensiero. A me di quello che pensi tu e madre non frega niente”.
Infastidito dalle parole della coinquilina, Simone ha prima scoppiato il palloncino legato al polso della coinquilina e poi ha scaraventato il tavolo del giardino per terra, fra l’incredulità dei presenti.
Inoltre il concorrente romano ha anche parlato di Anita: “Mi piace, è il mio unico pensiero. Non ci proverei mai con lei perché so che piace al mio amico Jonas”.
La reazione dei concorrenti
Il gesto di Simone è stato immediatamente condannato da Omer: “Cosa stai dicendo?
Come ti permetti di fare questo? È un’ora che dice stupidaggini e ora fai così?”.
Successivamente anche Rasha Younes è tornata sull’accaduto e ha bacchettato il coinquilino: “Sei stato aggressivo”, cercando di farlo ragionare invano.
Al contrario Jonas ha spezzato una lancia a favore del suo amico: “Ha scaraventato il tavolo, che sarà mai? Grazia per tutto il tempo l’ha provocato urlandogli in faccia”. Anche Simone è sembrato minimizzare l’accaduto: “Mi prenderò le mie responsabilità, amen”.
Condanna da parte di alcuni utenti del web
Su X, l’atteggiamento di Simone De Bianchi è stato condannato dagli utenti.
“Togliete il vino, perché Simone non è in grado di controllarsi”, ha commentato un telespettatore.
Un altro ha criticato Jonas: “Certo per lui è sempre colpa di Grazia che a suo dire provoca”.
Un altro ancora ha scritto: “Simone è sempre aggressivi nei confronti di Grazia”. Tra gli utenti c’è anche chi ha punzecchiato la 24enne toscana: “Grazia farebbe perdere la ragione anche alla persona più calma del mondo”.