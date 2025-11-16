Il gioco per decidere il Capitano ha creato nuove spaccature all'interno della casa del Grande Fratello . In particolare, Simone De Bianchi e Francesca Carrara hanno ipotizzato che ci sia in atto una strategia contro di loro: "Vogliono indebolirci". A detta di madre e figlio, le artefici di questo sarebbero Anita Mazzotta, Benedetta Stocchi, Grazia Kendi e Rasha Younes.

I dubbi di Francesca e Simone

Nel primo pomeriggio di domenica 16 novembre, i concorrenti hanno dovuto votare per il nuovo Capitano.

Una volta concessa l'immunità a Mattia, Simone De Bianchi e Francesca Carrara hanno insinuato in Jonas il dubbio che la sua fidanzata Anita abbia messo in atto una strategia per remare contro di loro.

Nel dettaglio, Francesca ha esordito: "Tutte queste cose che sono accadute, ho visto una roba un po' finta". Incalzata dal modello, la donna ha proseguito senza timore: "Fuori il pubblico a casa vede che nominano sempre me e Simo, quindi potrebbero virare su altri per non farlo sembrare accanimento". A fare eco alla madre, ci ha pensato Simone: "Vogliono indebolirci". Secondo il giovane, Anita, Benedetta, Grazia e Rasha stanno tramando qualcosa contro di loro in modo da non dargli più visibilità in puntata: "Ieri Grazia mi ha detto che tanto non finiremo in nomination. Quindi per dirmi una cosa simile dopo che abbiamo discusso con tutti in settimana, cosa c'è dietro?".

La versione di Jonas

Dopo aver ascoltato Francesca e Simone, Jonas si è detto perplesso in quanto la strategia delle ragazze non porterebbe da nessuna parte: "Se loro non vi nominano succede che giovano solo a voi, perché i telespettatori non vi mandano a casa".

Tuttavia il modello ha ammesso che nelle votazioni del Capitano qualche incongruenza c'è stato: "Anita, Rasha, Benedetta e Grazia si sono tolte l'immunità a vicenda, a quale scopo se sono amiche?".

A quel punto è intervenuta a gamba tesa nella discussione anche Flaminia per esprimere un suo giudizio: "Non penso che sia così facile togliere visibilità ad un concorrente qui al GF". "Queste cose poi ti si ritorcono contro, se non sei abile a fare strategie", ha concluso Jonas.

GF: Mattia è diventato il nuovo Capitano

Nella scelta del Capitano, Jonas ha aperto la catena essendo il Capitano uscente e ha escluso Flaminia. Quest'ultima ha optato per Domenico, mentre lui senza pensarci su due volte ha votato per Ivana.

La concorrente siciliana ha deciso di escludere Benedetta, mentre quest'ultima ha fatto il nome di Omer. Dal canto suo il concorrente siriano ha escluso dalla possibilità di diventare Capitana, Giulia. La ragazza piemontese ha invece fatto il nome di Anita , mentre lei ha optato per Grazia che a sua volta ha fatto il nome di Rasha. La 32enne giordana ha invece nominato Francesca e Simone. Madre e figlio tra Donatella e Mattia, hanno escluso la concorrente pugliese. E dunque Mattia è il nuovo Capitano.