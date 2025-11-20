Nella serata di mercoledì 19 novembre, al Grande Fratello è accaduta una cosa che ha cambiato gli equilibri della casa. Simone De Bianchi ha promesso "vendetta" nei confronti di Omer Elomari: "Ogni mattina parlerò del suo rapporto fino a che non sbrocca". Tutto è iniziato dal 26enne siriano che sentendosi attaccato sulla sua intimità si è calato i calzoni e ha mostrato i boxer.

Che cos'è successo

In casa, i concorrenti hanno nuovamente scoperto cosa pensano i telespettatori su di loro. Terminato il gioco, Rasha si è ritrovata in giardino con Simone e Francesca: madre e figlio hanno continuato ad incalzare la 32enne sul fatto che sia rigida nella frequentazione con Omer.

Vedendo Rasha in difficoltà, il 26enne siriano si è agitato e ha chiesto a Simone di smettere di parlare del suo rapporto: "Volete parlare della mia intimità? Bene". A quel punto il concorrente si è tirato giù i pantaloni e si è mostrato in boxer, ma è stato immediatamente redarguito da tutti i presenti in giardino. Domenico e Rasha hanno cercato di stemperare la situazione, mentre Jonas è andato su tutte le furie: "Se fuori di qui fai un gesto simile per strada, chiamano la polizia".

Simone furioso con Omer

In un primo momento sembrava che la situazione fosse rientrata; nel momento in cui è stato chiesto ad Omer di chiedere scusa alle ragazze presenti e lui si è rifiutato, è scoppiato il caos.

Simone ha iniziato ad inveire contro il 26enne: "Tirati su i pantaloni, vergognati. Davanti a mia madre queste cose non le fai, a casa c'è anche mia sorella che guarda la tv". In un secondo momento Simone si è sfogato in camera da letto e ha giurato "vendetta" nei confronti dell'inquilino: "Dentro la casa si discute di quello che succede in qui. Da oggi ogni mattina parlerò tutti i giorni del suo rapporto fino a che non sbrocca e perde la testa". Il ragazzo si è maggiormente risentito perché il reality show viene seguito anche dalla sorella minore e quindi non tollera che veda certe scene.

I motivi dell'astio

Tra Simone e Omer non scorre buon sangue ed il gesto del 26enne non ha fatto altro che complicare le cose.

Ma perché? Madre e figlio fin dall'inizio hanno pensato che tra Rasha e Omer si tratti di strategia di piuttosto che di una vera frequentazione: la donna, crede che Omer sia attratto dalla 32enne ma che quest'ultima giochi. Tali giudizi non sono stati affatto apprezzati dai "Rashmer" e nella puntata di lunedì 17 novembre c'è stata un'ulteriore discussione. In un confessionale Simone ha offeso Rasha: "Fa tutti questi problemi per un bacio a Omer, quando poi fuori di qui va con i ricconi". Parole che hanno scosso la destinataria: "Ma tu cosa ne sai della mia vita privata? Ma come ti permetti".