Cresce l'attesa in vista dell'ottava puntata del Grande Fratello, che andrà in onda in prime time su Canale 5, lunedì 10 novembre. Il tema caldo del nuovo appuntamento sarà il televoto, che al momento vede protagonisti: Grazia, Francesca e Simone (mamma e figlio), Giulia e Domenico. Facendo riferimento al sondaggio realizzato su Grande Fratello ForumFree, al quale ad oggi 8 novembre hanno partecipato 754 utenti, Grazia Kendi sarebbe in netto vantaggio sul resto dei coinquilini in nomination. Dovrebbe cavarsela piuttosto agevolmente anche Giulia Soponariu, anche lei vanta infatti una buona percentuale di preferenze da parte dei telespettatori.

Grande Fratello, sondaggio televoto 10/11: Domenico ultimo con il 13% dei voti, Grazia vola con il 34%

La prima parte di puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 10 novembre, verrà incentrata sul verdetto del televoto. In nomination al momento ci sono: Grazia Kendi, Francesca e Simone, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio.

Il sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree, vede in pole Grazia Kendi con una percentuale di consensi pari al 34%. Al secondo posto si piazza Giulia Soponariu che attualmente vanta una percentuale di gradimento da parte degli utenti del web del 29%. Se la cavano piuttosto bene anche Francesca Carrara e Simone De Bianchi con una percentuale di consensi del 23%.

Ultimo posto per Domenico D'Alterio, che nel sondaggio, non va oltre il 13% di preferenze. Il concorrente campano, che sta facendo fatica ad ottenere consensi da parte del pubblico, potrebbe essere il primo concorrente candidato all'eliminazione in vista della prossima puntata eliminatoria.

Tuttavia per scoprire se l'esito del sondaggio troverà riscontro col verdetto ufficiale del televoto bisognerà attendere la messa in onda dell'ottava puntata del Grande Fratello, che si preannuncia carica di emozioni e altrettanto ricca di colpi di scena.

Il Grande Fratello torna alla singola puntata settimanale

Il doppio appuntamento settimanale non ha portato fortuna al Grande Fratello in termini di ascolto, pertanto Mediaset ha deciso di tornare alla singola puntata, in programma il lunedì sera.

Un cambio di programmazione comprensibile visto che il reality show condotto da Simona Ventura fa facendo fatica a decollare. Tuttavia, la rete ammiraglia, non demorde e intende portare avanti la programmazione del GF senza optare per una chiusura anticipata, come si era ipotizzato in questi giorni. L'attuale edizione del Grande Fratello, con ogni probabilità volgerà al termine verso la fine del mese di dicembre, allo scoccare del traguardo dei 100 giorni nella Casa più spiata d'Italia.