Lunedì 17 novembre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In occasione del nono appuntamento stagionale del reality show, Simona Ventura tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa più spiata d'Italia. L'attenzione sarà focalizzata sul televoto, che vede in nomination: Rasha, Giulia, Domenico, Flaminia e la coppia composta da Francesca e Simone (unico concorrente). Il sondaggio presente su RealityHouse, al quale ad oggi 16 novembre alle 16:00 hanno preso parte circa 600 utenti, vede in vantaggio Rasha con una percentuale di preferenze del 26%.

Risulta essere molto apprezzata anche Giulia, che vanta una percentuale di preferenze da parte degli utenti del web del 21%.

Esito del sondaggio, televoto 17 novembre: Rasha e Giulia salve, la coppia Francesca e Simone a rischio eliminazione

La nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 17 novembre 2025 vedrà al centro dell'attenzione il verdetto del televoto, che in questo momento vede a rischio: Rasha Younes, Giulia Soponariu, Domenico D'Alterio, Francesca e Simone e Flaminia Romoli. Il concorrente che riceverà meno voti da parte dei telespettatori del GF verrà eliminato e dovrà dire addio al sogno di raggiungere la finalissima prevista a metà dicembre. Il sondaggio presente su RealityHouse lascia pochi dubbi: Rasha Younes con il 26% delle preferenze da parte degli utenti del web, e Giulia Soponariu con al 21% sarebbero salve.

Segue Flaminia Romoli con il 20%.

A rischiare maggiormente l'eliminazione sarebbero: Domenico D'Alterio con il 19% dei voti e la coppia di mamma e figlio formata da Francesca e Simone che non vanno oltre il 14% dei consensi. La nona puntata del Grande Fratello, che porterà uno dei concorrenti a dover abbandonare il cast, si preannuncia piuttosto movimentata.

Grande Fratello: anticipazioni nona puntata di lunedì 17 novembre 2025

Le puntata del Grande Fratello, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 17 novembre, sarà carica di emozioni. Simona Ventura in apertura di serata comunicherà il verdetto del televoto, che porterà uno dei cinque concorrenti in nomination a dover abbandonare definitivamente il gioco.

Tuttavia, ci sarà spazio anche per degli accesi confronti. Rasha avrà modo di chiarirsi in puntata con Ivana, concorrente che ha scelto di nominarla la scorsa settimana, e con la quale inizialmente aveva stretto un ottimo rapporto di amicizia. Ci sarà spazio anche per parlare del rapporto speciale tra Anita e Jonas, e quello instaurato tra Rasha e Omer, che negli ultimi giorni si sono scambiati il loro primo bacio all'interno della casa più spiata d'Italia.