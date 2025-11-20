Martedì 25 novembre 2025 su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello. In occasione del nuovo appuntamento, Simona Ventura comunicherà il verdetto del televoto, che in questo momento vede in nomination: Giulia Soponariu, Omer Elomari, Francesca Carrara, Rasha Younes, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi. Il concorrente più votato dal pubblico staccherà il pass di primo finalista di questa nona edizione.

Il sondaggio presente su Grande Fratello ForumFree, al quale ad oggi 20 novembre alle ore 00:00 hanno partecipato 865 utenti, vede in netto vantaggio Giulia con una percentuale di preferenze del 30,86%.

Esito sondaggio GF puntata martedì 25/11: Giulia favorita per un posto in finale, Simone il meno votato

La nuova puntata del Grande Fratello, in programma martedì 25 novembre 2025, decreterà il primo finalista dell'edizione corrente del reality show. I telespettatori in questo momento sono chiamati a voltare il concorrente che intendono mandare in finale tra: Giulia, Omer, Francesca, Rasha, Donatella e Simone.

Il sondaggio realizzato su Grande Fratello ForumFree, al momento, vede in testa Giulia Soponariu con una percentuale di consensi del 30,86%. Al secondo posto Rasha Younes con il 20,42 % di preferenze. Seguono Omer Elomari con il 18,68% e Francesca Carrara con il 18,45%, Donatella Mercoledisanto con il 9,63% e Simone De Bianchi che non va oltre l'1,97 % di preferenze.

Sarà importante attendere martedì 25 novembre per scoprire se il verdetto dei sondaggi troverà riscontro con l'esito del televoto ufficiale, che verrà comunicato come di consueto in diretta dalla conduttrice del reality show Simona Ventura.

La decima puntata del Grande Fratello si preannuncia particolarmente avvincente per il pubblico di Canale 5. Non è da escludere l'ipotesi di una nuova eliminazione a sorpresa.

Grande Fratello, cambio programmazione: il reality show si sposta dal lunedì al martedì

La decima puntata del Grande Fratello non andrà in onda lunedì 24 novembre, bensì martedì 25 novembre. Mediaset ha deciso di evitare il confronto con la fiction Rai "Schiacciasassi" spostando di un giorno la messa in onda del reality show condotto da Simona Ventura.

Un cambio di programmazione logico considerando che il GF sta facendo fatica ad ottenere un riscontro positivo da parte del pubblico in termini di dati Auditel. La nona puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì sera è stata seguita da 1.861.000 fermandosi al 14,6% di share. Il reality targato Canale 5 dopo un buon esordio è sceso sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori deludendo quelle che erano le aspettative iniziali.