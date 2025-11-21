Cresce di giorno in giorno l'attesa in vista della decima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento verrà annunciato il nome del primo finalista. In nomination in questo momento ci sono: Giulia Soponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi. Il sondaggio realizzato su Reality House, al quale ad oggi 21 novembre hanno partecipato 582 utenti, vede in vantaggio Giulia con il 29% di consensi. Appena dietro Rasha con il 25% di preferenze.

Grande Fratello, sondaggio televoto del 25/11: Giulia e Rasha favorite per un posto in finale

Simona Ventura tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa più spiata d'Italia martedì 25 novembre, in occasione della decima puntata stagionale del reality show targato Canale 5. I telespettatori in occasione del nuovo appuntamento sono chiamati a votare il concorrente da mandare in finale tra: Giulia Soponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi.

Il sondaggio presente su Reality House, in questo momento, vede in testa Giulia Soponariu con il 29% di preferenze da parte degli utenti del web. Molto bene anche Rasha Younes che vanta il 25% dei consensi.

Sul terzo gradino del podio Omer Elomari con il 19%. Seguono Francesca Carrara con il 14%, Donatella Mercoledisanto con il 10% e Simone De Bianchi con il 4% dei consensi. Nel corso della nuova puntata si scoprirà se il risultato del sondaggio verrà confermato oppure sovvertito completamente dal verdetto ufficiale.

Il percorso dei concorrenti all'interno della Casa più spiata d'Italia sta per volgere al termine, ma le emozioni sono ancora tutte da vivere.

Grande Fratello: la finalissima si avvicina ma gli ascolti non decollano

La puntata del Grande Fratello, andata in onda in prime time su Canale 5 lunedì 17 novembre, ha catturato l'attenzione di 1.861.000 telespettatori registrando uno share del 14,6%.

Nella gara Aditel del lunedì il reality show è stato ampiamente battuto dalla fiction "Il Commissario Ricciardi 3", andata in onda su Rai 1, che ha tenuto compagnia ad un totale di 3.641.000 telespettatori, pari ad uno share del 22,2%.

Mediaset, nonostante gli ascolti poco brillanti ha deciso di portare avanti la programmazione del Grande Fratello, scartando l'ipotesi di una chiusura anticipata, come invece si era vociferato sul web nelle scorse settimane. Tuttavia, la decima puntata del GF non andrà in onda di lunedì. Il papà di tutti i reality show andrà in onda martedì 25 novembre, giorno in cui verrà proclamato il nome del primo finalista di questa breve ma avvincente edizione.