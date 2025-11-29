L'undicesima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 1° dicembre e Simona Ventura in diretta comunicherà l'esito del televoto, che vede in nomination Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare per sempre la casa. Il più votato, invece, conquisterà un posto valido per la finale. Il sondaggio realizzato da Grande Fratello ForumFree, al quale alle 17:20 del 29 novembre hanno preso parte 1.157 utenti, vede in vantaggio Omer Elomari con il 39,41% dei voti. Appena dietro Jonas Pepe con il 39,24%.

Grande Fratello, sondaggio televoto del 1° dicembre: Omer in pole, Grazia salva

Quella in programma lunedì sarà una puntata ricca di colpi di scena per i tanti appassionati del Grande Fratello. I fan del programma assisteranno non solo alla proclamazione del secondo finalista, ma anche all'eliminazione di uno dei quattro concorrenti in nomination. Attualmente al televoto ci sono: Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Il sondaggio di Grande Fratello ForumFree, attualmente, vede in vantaggio Omer Elomari con il 39,41% delle preferenze. Al secondo posto si piazza Jonas Pepe con il 39,24% dei voti. Si prevede un testa a testa particolarmente avvincente tra i due antagonisti di questa breve, ma intensa edizione del GF

Grazia Kendi, con il 12,79% dei consensi, sarebbe salva.

A rischiare l'eliminazione sarebbe Mattia Scudieri con appena l'8,56% dei consensi. Per scoprire se il verdetto del sondaggio verrà o meno sovvertito dall'esito ufficiale del televoto bisognerà attendere la messa in onda della puntata di lunedì sera.

Grande Fratello: anticipazioni puntata di lunedì 1° dicembre 2025

La puntata del Grande Fratello in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 1° dicembre si preannuncia carica di emozioni e altrettanto ricca di colpi di scena. I fan del reality show, oltre ad apprendere il responso del televoto, avranno modo di assistere all'ingresso nella casa di una nuova inquilina. Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo, varcherà la porta rossa della casa per trascorrere con i concorrenti del GF una settimana in qualità di ospite d'eccezione.

La content creator si è detta felice di poter vivere questa nuova avventura: "Ragazzi che emozione, non vedo l'ora. Ma che bello, sono troppo felice". Sarà interessante scoprire come gli inquilini della casa accoglieranno la nuova ospite, e se in poco tempo riusciranno a instaurare con lei un bel rapporto di amicizia.