Cresce l'attesa in vista della nona puntata del Grande Fratello, che andrà in onda in prime time su Canale 5, lunedì 17 novembre 2025. Il tema più atteso della serata sarà il televoto, che in questo momento vede protagonisti: Rasha Younes, Giulia Soponariu, Domenico D'Alterio, Francesca e Simone e Flaminia Romoli. Il sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree, alle 15:00 del 15 novembre e su un totale di 810 partecipanti, vede in netto vantaggio Rasha con una percentuale di preferenze del 30,49%. Molto bene anche Giulia, al secondo posto, con una percentuale di consensi del 20,25%.

Grande Fratello, sondaggio televoto 17/11: Rasha in vantaggio, Flaminia e la coppia Francesca e Simone a rischio

La puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre si aprirà con il verdetto del televoto, che in questo momento vede a rischio eliminazione: Rasha Younes, Giulia Soponariu, Domenico D'Alterio, Francesca e Simone e Flaminia Romoli. Il telespettatori del reality show sono chiamati a voltare il concorrente che intendono salvare dalla tornata eliminatoria.

Il sondaggio aperto su ForumFree, vede in tesa Rasha Younes con una percentuale di gradimento da parte degli utenti del web del 30,49%. Al secondo posto Giulia Soponariu che vanta una percentuale di consensi pari al 20,25%. Segue Domenico D'Alterio con il 19,38% di preferenze.

A rischiare maggiormente l'eliminazione sarebbero Flaminia Raimondi e la coppia mamma e figlio composta da Francesca Carrara e Simone De Bianchi con appena il 14,94% dei consensi.

Tuttavia, il sondaggio è solamente indicativo, per scoprirà infatti il verdetto ufficiale bisognerà attendere la messa in onda della nona puntata del GF, che si preannuncia già da questo momento carica di emozioni. Il concorrente che riceverà meno voti da parte del pubblico verrà definitivamente eliminato e dovrà immediatamente abbandonare la Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello: pochi ascolti, ma il reality va avanti

Nonostante gli ascolti finora non siano stati esaltanti, Mediaset non intende optare per una chiusura anticipata del reality show.

Il Grande Fratello, in occasione dell'ottava puntata andata in onda lunedì 10 novembre ha conquistato l'attenzione di 1.954.000 telespettatori, registrando uno share del 15%. A dominare la gara Auditel è stata la fiction di casa Rai Il Commissario Ricciardi 3 che ha raggiunto 3.563.000 di telespettatori con uno share del 21.2%. Il GF avrà occasione di recuperare terreno nel corso delle prossime settimane, del resto la finale si avvicina e la curiosità dei fan del reality di scoprire chi riuscirà a trionfare è destinata a salire vertiginosamente.