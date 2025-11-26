Sonia Bruganelli è tornata a parlare dei concorrenti del Grande Fratello. In merito a Jonas Pepe, l'opinionista ha affermato: "È un provocatore. Nasce così dalla prima puntata e sta portando avanti questo personaggio". Tuttavia la diretta interessata ha definito allo stesso modo anche a Omer Elomari: "Anche lui per tutta la settimana è stato un provocatore".

Il commento di Bruganelli

"Drama lo assegno a Grazia; lei è la drama queen della settimana. Chiacchierone è Mattia, perché da quando ha ricevuto la sorpresa della fidanzata ha iniziato a tirarsela un po' troppo.

Imprevedibile è Domenico, nel senso buono: non sappiamo mai cosa ci riserverà nell'arco della giornata. Provocatore? Jonas. Nasce così dalla prima puntata e sta portando avanti questo personaggio anche se devo dire che pure Omer in settimana è stato molto provocatore. Divertente è Benedetta, mi fa molto ridere. Empatica è Donatella o almeno ci prova. Comodino? Questa settimana non trovo nessun comodino, arrivati alla fine del programma tutti si espongono", queste la personale pagella dell'opinionista del reality show.

Sonia è tornata con le sue pagelle e anche questa volta… non risparmia nessuno 😉



Chi ha meritato la promozione e chi rischia il rimando questa settimana? 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/eBGdkaR7QB — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2025

Promossi, bocciati e rimandati della settimana

Ma non è tutto perché Sonia Bruganelli si è anche divertita a fare una classifica dei promossi, bocciati o rimandati: "Omer contro Jonas: questi due non si prenderanno mai.

Quando si scontrano danno il peggio di loro, ma per me sono entrambi promossi. Domenico e Mattia: mi piacciono entrambi, ma il primo un po' di più perché mi fa molto ridere. Mattia lo rimando perché non mi piace come si comporta con Grazia. Rasha e Francesca: promosse perché hanno entrambe un carattere forte. Tra Grazia e Mattia, mi schiero con la ragazza perché lui si sta prendendo un po' gioco di lei. L'ex fidanzato di Rasha è bocciato: non mi è piaciuto per niente".

La reazione di alcuni utenti del web

La pagella di Sonia Bruganelli non è passata inosservata tra gli utenti di X.

Un utente ha ironizzato: "Anita non è stata proprio considerata, quindi è più invisibile di un comodino. Aiuto". Un altro ha detto: "Non trovo giusto il pensiero su Mattia, non ha fatto nulla per mancare di rispetto a Grazia.

È lei che non lo lascia in pace". Un ulteriore utente si è espresso su Omer: "Spero che sia il secondo finalista di quest'edizione". Un telespettatore ha invece criticato Sonia Bruganelli: "Non mi trovo d'accordo su quanto detto di Jonas. Non è un provocatore ma al contrario viene spesso provocato da Omer". Tuttavia c'è anche chi si è detto d'accordo con le parole dell'opinionista.