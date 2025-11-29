Cresce l’attesa in vista della nuova puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 1° dicembre in prima serata su Canale 5, nel corso della quale verrà eletto il secondo finalista tra i quattro in nomination: Jonas Pepe, Omer Elomari, Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Secondo gli 883 utenti che alle 18 del 29 novembre hanno partecipato al sondaggio di Reality House, a staccare il pass per la finale sarebbe Jonas con il 43% dei consensi. A essere eliminato, invece, sarebbe Mattia Scudieri, che risulta al momento il meno votato dal pubblico.

Esito del sondaggio: Jonas batte Omer e va in finale con il 43% dei voti

Nel corso della diretta in programma lunedì 1° dicembre, Simona Ventura chiuderà il televoto e annuncerà il nome del secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello, che andrà a tenere compagnia a Giulia, la gieffina che ha staccato il pass per la finale settimana scorsa. In nomination ci sono Jonas Pepe, Omer Elomari, Grazia Kendi e Mattia Scudieri e chi riceverà più voti dal pubblico a casa andrà dritto in finale, mentre il meno votato verrà definitivamente eliminato dal reality. Le proiezioni del sondaggio presente su Reality House non sembrano lasciare dubbi su come sia orientato il pubblico nelle votazioni: il 43% degli utenti vuole Jonas Pepe in finale.

Il gieffino batte il rivale Omer Elomari, che si ferma al 38% dei consensi. La corsa per aggiudicarsi il secondo posto in finale sembra essere tra i due principali rivali di questa edizione.

Televoto 1° dicembre, pronostici: Mattia eliminato

Al terzo posto, staccata di molto dai primi due gieffini, si piazza Grazia Kendi con l'11% dei voti, seguita da Mattia Scudieri con solo l'8% delle preferenze. Se i dati del sondaggio venissero confermati anche dal verdetto ufficiale del televoto, sarebbe Mattia il nuovo eliminato del Grande Fratello. Nulla, comunque, è ancora deciso, visto che il pubblico ha ancora tempo per sostenere ufficialmente il proprio concorrente preferito e portarlo in finale, o quantomeno salvarlo dall'eliminazione.

A tal proposito, la produzione del programma mette a disposizione due metodi per poter esprimere la propria preferenza: gli sms e l'app Mediaset Infinity.

La finale del Grande Fratello si avvicina

Il Grande Fratello targato Simona Ventura si avvicina sempre di più al gran finale, che dovrebbe essere trasmesso il 15 dicembre. Questa edizione verrà ricordata soprattutto per gli ascolti deludenti, visto che il programma fa registrare una media al di sotto dei 2 milioni di telespettatori e uno share che non arriva neppure al 15%. Dati che fanno supporre che il format sia ormai usurato e che il pubblico, dopo 25 anni, voglia vedere qualcosa di nuovo.