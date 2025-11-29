Venerdì 28 novembre, nella casa del Grande Fratello è tornato il gioco “Dicono di te”, che permette ai concorrenti di leggere le opinioni dei telespettatori. A una delle domande, un utente ha lasciato intendere che tra Rasha Younes e Jonas Pepe possa esserci del tenero. La segnalazione ha mandato in crisi Anita Mazzotta che, durante uno sfogo, ha ammesso: “A breve avrò le mie risposte”.

Che cos'è successo

In casa è arrivato un commento di un utente che ha subito richiamato l’attenzione sulle due coppie nate al GF: “Jonas e Rasha, qua gatta ci cova.

Anita, non farti prendere in giro”.

Il messaggio ha gelato il salotto: i concorrenti sono rimasti impietriti, compresa la diretta interessata. A quel punto, Rasha ha voluto chiarire immediatamente, negando qualsiasi interesse nei confronti di Jonas: “Abbiamo parlato due volte, e abbiamo parlato di Anita e Omer, quindi non scherziamo. Diciamolo pure di cosa abbiamo parlato io e te l’altro giorno quando eravamo qui”.

Omer, invece, è rimasto sorpreso perché non conosceva il significato dell’espressione “gatta ci cova”. Jonas ha provato a smorzare, spiegando: “Io e Rasha ci troviamo bene a parlare, ma siamo amici”.

Lo sfogo di Anita

Terminato il gioco, Anita Mazzotta si è sfogata con Giulia: “Per me un abbraccio non è scontato”.

Subito dopo, ha deciso di affrontare l’argomento con Rasha, precisando di non aver mai messo in dubbio né lei né Jonas: “A breve avrò le mie risposte”.

Rasha ha cercato di spiegare che, all’interno del reality, ogni situazione viene amplificata: “Jonas, prima che io tornassi, disse in una clip che era indeciso se corteggiare te o Grazia. È da lì che nascono i miei dubbi”.

Dopo aver ascoltato Anita, Rasha ha provato a rassicurarla: “Da parte mia non c’è mai stato nulla nei confronti di Jonas. Dal primo giorno ho sempre avuto un debole per Omer”. Rasha ha aggiunto di aver chiarito la situazione anche con Omer: “Gli ho detto che non uscirà nessuna clip, perché non ho mai avuto un atteggiamento ambiguo”.

Infine, Rasha ha spiegato come avrebbe reagito lei a una domanda del genere: “Io, fossi in te, non avrei vacillato neanche un momento, perché conosco te e conosco Omer”.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso il loro punto di vista sulla reazione di Anita. “Fossi stata in Anita, anch’io mi sarei fatta delle domande su Jonas, visto che inizialmente era indeciso se provarci con Rasha o con Grazia”, ha scritto un utente. Un altro ha commentato: “Un applauso a Giulia che, nonostante la sua giovane età, ha saputo capire le difficoltà di Anita”. Infine, un altro utente ha osservato: “Rasha ha sempre snobbato Jonas. Chi ha scritto quel messaggio è in malafede”.