A poche ore dall'ottava puntata del Grande Fratello, Giulia Soponariu si è sentita male, tanto che è stato necessario l'intervento dei medici. Tuttavia poco dopo la concorrente è tornata nella casa più spiata d'Italia, quindi la situazione non sembra essere grave. Il momento è stato immediatamente censurato dagli autori con un cambio di inquadratura per proteggere la privacy della 20enne.

Malore per Giulia

Nella mattinata di lunedì 10 novembre, i concorrenti si trovavano nel salone della casa del GF quando Grazia ha visto che c'era qualcosa che non andava in Giulia.

Immediatamente la concorrente toscana ha cercato di far sedere l'amica e ha chiesto l'aiuto di tutti: "Si sente male, non c'è nulla da capire". In pochi istanti i concorrenti sono accorsi in sostegno di Soponariu e hanno chiamato l'intervento del personale sanitario.

Sebbene la scena sia stata immediatamente censurata dalla regia per proteggere la privacy della gieffina, successivamente Giulia è tornata in casa per il pranzo. Dunque la situazione è rientrata visto che come testimoniano diversi video presenti su X, Donatella ha preparato del riso in bianco per la coinquilina.

Apprensione e sostegno tra gli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno mostrato la loro solidarietà a Giulia.

Un utente ha ipotizzato che la ragazza soffra di attacchi di panico: "Purtroppo conosco bene ciò che ha avuto Giulia. Mi dispiace molto, spero passi in fretta". Al contrario c'è chi ha criticato Jonas Pepe per una frase pronunciata successivamente al malore della coinquilina: "Lui ha subito pensato che fosse perché Giulia non è diventata capitano. È veramente in malafede". Un utente ha commentato: "Giuli riprenditi al più presto". Infine c'è anche chi ha affermato: "Dai che ci pensa 'mamma' Donatella a te".

GF: anticipazioni puntata 10 novembre

Stasera 10 novembre su Canale 5 verrà trasmessa l'ottava puntata del GF.

Sul sito ufficiale sono state diffuse le anticipazioni sul reality show: in casa arriverà una nuova busta rossa, ma il destinatario verrà svelato solamente in puntata.

Anita Mazzotta riceverà la visita di una persona per lei importante dopo il grave lutto subito. Benedetta riceverà la visita della madre, la quale si esprimerà sull'amicizia instaurata tra la figlia e Domenico. Quest'ultimo sembra avere ancora qualcosa in sospeso con la compagna Valentina. Donatella e Francesca si ritroveranno in studio per un nuovo faccia a faccia dopo lo scherzo finito male. Infine verrà letto il verdetto del televoto che vede attualmente in nomination: Francesca e Simone (unico concorrente), Domenico, Grazia e Giulia.