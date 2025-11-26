L'altra sera Giulia ha deciso di organizzare uno scherzo con la complicità di alcuni coinquilini, e ha fatto credere agli altri che avrebbe chiesto dei privilegi in quanto prima finalista di quest'edizione del Grande Fratello. Anita non ha capito subito che la 19enne stava giocando, anzi ha reagito furiosamente al suo comportamento. La piercer si è alzata da tavola e ha suggerito alla giovane di smetterla, ma nella casa è calato il gelo quando quest'ultima è scoppiata a ridere e ha ammesso che era tutto uno scherzo.

La reazione sopra le righe di Anita

Sono passati pochi giorni da quando Sonia Bruganelli ha consigliato ad Anita di esporsi di più per non essere considerata il "comodino" di quest'edizione del Grande Fratello, e lei sembra averla presa alla lettera.

L'altra sera, mentre tutti cenavano, la piercer ha perso le staffe con Giulia e le ha puntato il dito contro perché stava anticipando che avrebbe chiesto dei privilegi in quanto prima finalista del programma.

Quello che la compagna di Jonas non sapeva, però, è che la 19enne stava scherzando e forse solo lei non l'ha capito subito e ha reagito in modo esagerato e a tratti minaccioso.

"Smettila immediatamente, perché mi sta partendo la brocca e poi sono guai", ha detto Anita davanti agli sguardi perplessi degli altri concorrenti.

Per evitare scontri inutili, Giulia ha svelato che stava scherzando e si è messa a ridere nel tentativo di stemperare la tensione, ma l'imbarazzo era palpabile e nessuno è intervenuto per cambiare argomento.

Il parere degli utenti di X

Il comportamento di Anita non è piaciuto alla maggior parte dei fan del Grande Fratello, anche perché è sembrato esagerato ed esasperato per dimostrare a Sonia Bruganelli che non è un "comodino".

"Ma è possibile che nessuno ha ancora capito chi è questa soggetta? Ridicola", "Le è sfumata la litigata perché era solo uno scherzo, ma lei non aspettava altro per togliersi l'etichetta di comodino", "Tutta tattica, infatti ha reagito così dopo che Sonia le ha dato del comodino", "Sta rosicando ed è noiosa pure quando finge di essere arrabbiata", "Sta dando disperazione", "Una comodina che cerca di non esserlo, fallendo", "Che ridere", "Ennesima brutta figura di Anita", "Da comodino è diventata termosifone", "Una pagliaccia, e infatti Giulia le ha riso in faccia", si legge su X in queste ore.

La critica di Sonia Bruganelli

Sul web sono in molti a pensare che Anita starebbe cercando il litigio per dimostrare che non è un comodino (concorrente poco rilevante nelle dinamiche del gioco), e l'altra sera ci avrebbe provato appigliandosi allo scherzo di Giulia.

La piercer non si aspettava di essere definita in questo modo da Sonia Bruganelli, infatti si è lamentata molto di questa critica dopo l'ultima puntata del Grande Fratello che è andata in onda.