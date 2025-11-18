In queste ore, Anita ha attirato l'attenzione dei fan del Grande Fratello con un rimprovero ai compagni d'avventura. Secondo la ragazza, tutti i concorrenti del reality avrebbero la responsabilità di intrattenere il pubblico con dinamiche diverse ogni giorno. Sui social c'è chi ha apprezzato la mossa della ragazza e chi sostiene che lei sarebbe la prima a dover dare di più ai telespettatori.

La critica di Anita agli altri concorrenti

Il 18 novembre alcuni fan del Grande Fratello hanno intercettato il rimprovero che Anita ha fatto ad alcuni compagni d'avventura, in particolare a chi non starebbe creando dinamiche interessanti all’interno della casa.

Mentre chiacchierava con Benedetta e altre persone in giardino, ha detto: "Noi dobbiamo intrattenere l'Italia, abbiamo una responsabilità enorme".

La ragazza aveva già espresso un pensiero simile nel corso della nona puntata del reality, per la precisione quando ha mandato al televoto flash Ivana: per motivare questa sua scelta, la giovane ha detto che in finale vorrebbe che ci arrivassero solo gli inquilini che contribuiscono alle vicende che animano la casa.

Poche ore dopo, Anita ha ribadito il concetto aggiungendo che, secondo lei, l’obiettivo di tutti i partecipanti dovrebbe essere quello di non annoiare chi segue la trasmissione.

Il parere degli spettatori

I fan del Grande Fratello non si sono lasciati sfuggire l'occasione di commentare quello che ha detto Anita tra le mura più spiate d'Italia.

"Ha ragione, ci devono intrattenere", "Finalmente ha servito", "La responsabilità enorme sarebbe entrare in un reality e intrattenere l'Italia?", "Lei parla tanto ma non fa mai nulla", "Lei è la prima che non fa niente", "Lei sta tutto il giorno sdraiata e ogni tanto bacia Jonas, questo è intrattenere?", "Ma quando glielo diranno che quest'edizione è un flop?", "Crede veramente a quello che dice?", si legge su X.

Il riassunto della nona puntata

Il 17 novembre è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello, una delle ultime prima della finale che è in programma a metà dicembre.

Lunedì scorso Flaminia e Ivana sono state eliminate, mentre chi è andato in nomination si sta giocando la possibilità di partecipare alla serata in cui verrà scelto il vincitore.

La prossima settimana sarà proclamato il primo finalista di quest'edizione del reality e sarà il concorrente che riceverà il maggior numero di voti da parte dei fan.

In diretta non sono mancati i confronti (come quello tra Grazia e Carlotta, la fidanzata di Mattia) e le sorprese, come quella molto emozionante che ha ricevuto Giulia dai suoi cinque fratelli.