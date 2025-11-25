Da alcune settimane i fan del Grande Fratello si sono accorti che Anita starebbe molto attenta agli input che arrivano dall'esterno, dagli aerei che sorvolano la casa e dagli applausi che fa il pubblico durante i prime time. L'altra sera, le telecamere hanno ripreso la ragazza mentre faceva notare al fidanzato Jonas che avrebbe ricevuto molto più calore di Omer da chi era in studio, e insieme si sarebbero vantati dell’affetto che stanno ricevendo da quando sono una coppia.

I dettagli notati da Anita

Non è la prima volta che Anita e Jonas vengono sorpresi mentre si vantano del supporto che ricevono dall'esterno, anzi: c'è chi ha notato che gli aerei dei fan sarebbero uno degli argomenti preferiti dei "jonita".

Mentre su Canale 5 andava in onda la pubblicità, le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso i due ragazzi abbracciati che parlavano del confronto che lui aveva appena avuto con Omer in studio.

"Hai sentito quanta gente ti ha applaudito quando sei entrato?", ha detto Anita al compagno a bassa voce.

"No, tanta?", ha risposto il modello un po' sorpreso.

"Sì, tantissima. Più di tutti", ha aggiunto la giovane con un sorriso compiaciuto.

una relazione basata sulla quantità di aerei e applausi loro vivono per questo pic.twitter.com/DRSNGO0sf4 — xoxo🌱 (@lifvgoeson_) November 24, 2025

Questo breve scambio di battute è bastato ad alcuni fan per dedurre che lo scopo di Jonas e Anita sarebbe quello di portare dalla loro parte il maggior numero di spettatori per assicurarsi un posto in finale.

Le opinioni degli utenti di X

L'attenzione di Anita per gli aerei che arrivano e per gli applausi che lei e Jonas hanno ricevuto durante i prime time, ha spinto diversi fan del Grande Fratello a criticarla.

"Una relazione basata sulla quantità di aerei e di applausi, loro vivono di questo", "Anita sta contando sia gli aerei che gli applausi, regalatele un pallottoliere", "Poveraccia", "Pensa solo a questo, è imbarazzante", "Faranno la fine degli shailenzo", "Stanno insieme solo per andare avanti nel gioco, solo gli stupidi credono in questa coppia", "Ridicoli, i loro dialoghi si basano solo sugli aerei", "Due bambini dell'asilo", "Che circo", "Una storia studiata a tavolino", "Finti entrambi", "E questo sarebbe il vero amore?", "Che tristezza", si legge su X.

La risposta in confessionale

Sempre nel corso della decima puntata del Grande Fratello, Anita ha risposto così quando Simona Ventura le ha chiesto come vanno le cose con Jonas: "Bene, adesso stiamo cercando di capire l'ultimo aereo che ci è arrivato".

"Ci hanno detto di stare attenti agli amici, ci stiamo guardando intorno", ha concluso la ragazza.

La presentatrice non ha fatto altre domande, ma tra gli spettatori c'è chi ha considerato queste parole della ragazza l'ennesima conferma che la sua prima preoccupazione sarebbe quella di assecondare il suo fandom e quindi chi le manda gli aerei tutte le settimane.