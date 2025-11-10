L'ottava puntata del Grande Fratello inizierà tra qualche ora, ma Federica Panicucci ha già dato qualche anticipazione di quello che accadrà in diretta. La conduttrice di Mattino Cinque, infatti, ha svelato che Donatella e Francesca saranno convocate in studio per un confronto: le due concorrenti hanno litigato in modo piuttosto acceso in settimana, quindi saranno messe faccia a faccia. Anita, invece, riceverà un regalo da una persona molto importante per lei.

Gli spoiler del nuovo prime time

Il 10 novembre il Grande Fratello tornerà con una nuova puntata, l'ottava dell'edizione che ha esordito a fine settembre su Canale 5.

Le anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, svelano che tra le protagoniste della serata ci saranno anche Donatella e Francesca: le "senior" del gruppo, infatti, nei giorni scorsi hanno avuto una discussione molto accesa a causa di uno scherzo finito male.

La casalinga pugliese non ha apprezzato l'insistenza della coinquilina nel volerla includere in un gioco, poi ha alzato la voce quando lei gli ha puntato il phon acceso in faccia come "penitenza".

Le due si sono già confrontate nella casa e la mamma di Simone ha accusato la compagna d'avventura di averle tirato i capelli mentre litigavano; stasera Simona Ventura convocherà entrambe in studio e le metterà faccia a faccia.

I baci con Jonas dopo un aereo dall'esterno

Sempre nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello, Anita riceverà un regalo da parte di una persona speciale: a circa un mese dal lutto che ha colpito la sua famiglia, la concorrente avrà una sorpresa che sicuramente le farà piacere.

In studio, però, si dovrebbe parlare anche dell'avvicinamento che c'è stato tra la piercer e Jonas durante la settimana: dopo giorni di dubbi, i due hanno deciso di lasciarsi andare in un momento un po' particolare.

Dopo che sulla casa è passato un aereo con un messaggio da parte dei fan, i "jonita" si sono dati il loro primo bacio.

Le tempistiche di questo gesto hanno fatto storcere il naso a molti spettatori, soprattutto a quelli che sospettano che i due inquilini starebbero facendo coppia solo per andare avanti nel gioco il più possibile.

Nessuna eliminazione

Il televoto di questa settimana ha visto sfidarsi Grazia, Giulia, Domenico e Francesca e Simone: il 10 novembre, però, nessun concorrente lascerà la casa del Grande Fratello.

Il meno votato tra gli inquilini che sono in nomination, infatti, diventerà il primo candidato all'eliminazione di lunedì prossimo: a lui/lei si aggiungeranno i nominati dell'ottava puntata e poi sarà aperto un nuovo televoto che sarà decisivo per il futuro di alcuni degli abitanti della casa.