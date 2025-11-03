Sull'account X del Grande Fratello sono state diffuse le anticipazioni legate alla settima puntata in programma stasera 3 novembre su Canale 5: la mamma di Rasha Younes varcherà la porta rossa per incontrare Omer Elomari. Stando a quanto si apprende la donna ha una cosa importante da dire al concorrente di origini siriane, ma non è chiaro come sua figlia prenderà la cosa.

Le anticipazioni della puntata di oggi 3 novembre

"Attenzione, novità importante per i Rashmer. La mamma di Rasha ha qualcosa di importante da dire a Omer. Stasera capirete tutto", queste le anticipazioni fornite dalla conduttrice Simona Ventura sulla settima puntata del GF in programma stasera 3 novembre.

Ma non è tutto perché in puntata arriverà Claudio Amendola per presentare il suo ultimo lavoro cinematografico. Durante la diretta verranno affrontati diversi temi, tra cui il caos che è scoppiato nella notte di Halloween: Domenico e la sua compagna Valentina hanno discusso con la maggior parte degli inquilini, perché secondo alcuni avrebbero architettato il triangolo amoroso per avere visibilità all'interno del reality show. Inoltre Valentina Piscopo tornerà in casa per un nuovo confronto col compagno e lo metterà al corrente di una scelta che riguarda il loro futuro. Poi verrà letto il verdetto del televoto che vede Francesca e Simone (unico concorrente), Francesco, Jonas e Mattia a rischio eliminazione.

Infine sarà la volta di una nuova tornata di nomination.

L'opinione dei telespettatori su 'Rashmer'

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento legato alle anticipazioni che riguardano i "Rasher" (nome utilizzato dai fan di Rasha e Omer).

Un utente ha commentato con entusiasmo: "Finalmente si parla dell'intesa tra Rasha e Omer". Un altro ha affermato: "Spero che la mamma non spinga Rasha verso Omer solo ed esclusivamente per motivi di strategia". Al contrario un utente si è detto contrario all'incursione della mamma della gieffina: "Ma cosa c'entra che deve parlare con Omer?

Non è il fidanzato della figlia. Aiuto". Infine c'è chi crede che meritino più spazio Jonas e Anita vista la grande intesa: "Dovete parlare degli Jonita, visto che c'è molto più feeling".

Il rapporto di Rasha e Omer

Rasha e Omer hanno subito mostrato di avere un ottimo feeling all'interno del GF, ma tra loro non è ancora scoccata la scintilla dell'amore.

Parlando con alcuni concorrenti, la gieffina ha ammesso di essere attratta dal coinquilino ma al tempo stesso non intende intraprendere una relazione sotto i riflettori. Dal canto suo il concorrente siriano sembrerebbe essere pronto a corteggiare la bella Rasha, ma non vedendo la ragazza fare un passo verso di lui non intende esporsi.