Sono accadute molte cose dopo la nona puntata del Grande Fratello: nella notte, infatti, Grazia è andata contro la fidanzata di Mattia con parole poco tenere. Secondo la concorrente, Carlotta avrebbe esagerato nel giudicare negativamente la sua scelta di non svelare subito al coinquilino il contenuto della busta rossa. Simone, invece, si è scusato per la frase indelicata che ha detto su Rasha nei giorni scorsi ("Fuori va con i ricconi") ma alla fine della diretta ha provato a mettere in guardia gli altri su un presunto comportamento ambiguo della ragazza.

Lo sfogo di Grazia tra le lacrime

Il confronto tra Grazia e Carlotta (la fidanzata di Mattia) è stato uno dei momenti più commentati della puntata del Grande Fratello del 17 novembre.

Le due hanno discusso per diverso tempo, e l'ospite ha detto alla concorrente che sarebbe stata egoista quando ha deciso di non svelare al coinquilino il contenuto della busta rossa (un articolo in cui lei smentiva di averlo lasciato).

"Non l'ho fatto per me, ma per dare l'immunità a lui. La notizia non era brutta, e sapevo che l'avrebbe scoperta oggi", si è giustificata la protagonista del reality.

Nella notte, però, Grazia è stata meno pacata nei confronti della ragazza con la quale ha avuto un faccia a faccia in diretta: tra le lacrime, infatti, la giovane si è lamentata del fatto che non sarebbe stata capita e che la fidanzata di Mattia avrebbe esagerato con le parole.

"Questa str..., ma che vuole da me? Ha detto cose di troppo su di me, come si permette? Io ho detto una bugia bianca per tutelare lui e dargli l'immunità", ha affermato l'inquilina della casa nello sfogo che ha avuto con l'amico Jonas.

Le scuse e il nuovo dietrofront di Simone

Sempre nella notte, Simone ha attirato l'attenzione dei fan del Grande Fratello sparlando di Rasha.

Se in diretta si è scusato per aver detto "fuori da qui va con i ricconi", qualche ora dopo il giovane concorrente ha provato a mettere in guardia i compagni d'avventura sulla coinquilina con la quale ha discusso più volte dall'inizio del programma.

"Io posso pure uscire per quella frase brutto che ho detto, ma se esco quella si mangia tutto.

Lei si mangia la casa da sola", ha dichiarato il figlio di Francesca davanti alle telecamere.

Lunedì sarà eletto il primo finalista

L'edizione 2025 del Grande Fratello sta per volgere al termine: a metà dicembre ci sarà la finale, e già lunedì prossimo sarà eletto il primo concorrente che resterà nella casa fino all'ultima puntata.

Gli inquilini ancora non lo sanno, ma i telespettatori stanno già votando per scegliere il primo finalista di quest'anno tra Giulia, Donatella, Francesca e Simone, Rasha e Omer.