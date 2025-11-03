La scorsa settimana il Grande Fratello è andato in onda due volte, il lunedì e il giovedì sera, e si pensava che questo doppio appuntamento sarebbe durato a lungo. Secondo quanto riporta la guida tv di Mediaset, però, questa settimana il reality dovrebbe essere trasmesso solo il 3 novembre: nel prime time di giovedì prossimo è previsto il film Il conte di Montecristo.

Un film al posto del reality

Il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello potrebbe essere a rischio, o almeno questo è quello che si evince osservando alla guida tv Mediaset dei prossimi giorni.

Attualmente, il reality non figura nella programmazione di giovedì 6 novembre: quella sera è previsto il film Il conte di Montecristo.

Secondo quanto si legge sul web, il format condotto da Simona Ventura dovrebbe andare in onda solo questo lunedì.

La conferma (o la smentita) potrebbe arrivare nel corso della diretta della puntata di stasera.

Ascolti non esaltanti per Canale 5

La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì scorso, non ha riscosso molto successo: quel giorno il reality di Canale 5 ha ottenuto una media del 13% di share, una delle più basse della sua storia.

L'edizione 2025 del format condotto da Simona Ventura non starebbe ottenendo ascolti entusiasmanti, e, anche per questo motivo, si vocifera che potrebbe chiudere i battenti prima del previsto.

I rumor sulla possibile chiusura anticipata del programma Mediaset, però, al momento non hanno trovato riscontri nelle voci degli addetti ai lavori e per questo vanno prese con le pinze in attesa di ulteriori informazioni.

Le anticipazioni della nuova puntata

Il 3 novembre il Grande Fratello tornerà con un nuovo appuntamento (l'unico della settimana secondo la guida tv di Mediaset), e sui social sono già state pubblicate alcune anticipazioni.

Nel corso della settima puntata, la mamma di Rasha avrà modo di dire a Omer qualcosa di molto importante, e i fan sperano che questa cosa riguardi il legame che i due stanno costruendo all'interno della casa.

Stasera ci sarà anche un'eliminazione definitiva: ad abbandonare per sempre la casa sarà l'inquilino meno votato tra Francesco, Jonas, Mattia, e la "coppia" Francesca e Simone.

Tra i temi della serata ci dovrebbe essere anche la breve ma incisiva ospitata di Valentina: anche se ha vissuto tra le mura più spiate d'Italia solo per un giorno e mezzo, la compagna di Domenico ha innescato tantissime dinamiche, dai litigi con i coinquilini (soprattutto Anita, Grazia, Giulia, Rasha e Donatella) ai tentativi di chiarimento con il fidanzato.