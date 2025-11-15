L'edizione NIP del Grande Fratello si sta avviando verso la sua conclusione ma ancora non si sa quando comincerà quella Vip. Stando alle ultime indiscrezioni, il reality potrebbe tornare dopo l'estate e non in primavera come vociferato nelle scorse settimane: un'ipotesi al vaglio, infatti, sarebbe quella di far riposare il format almeno fino a settembre, con la speranza di riavvicinare il pubblico.

Incertezza sul futuro del programma

La scorsa estate si parlava del fatto che, nella stagione 2025/26, sarebbero andate in onda due edizioni del Grande Fratello, una Nip in autunno e una Vip all'inizio del nuovo anno.

Col passare del tempo, però, le cose sarebbero cambiate e a Mediaset non ci sarebbero certezze sul periodo in cui Alfonso Signorini tornerà alla guida del format che attualmente è affidato a Simona Ventura.

Fino a qualche giorno fa, si vociferava che le porte della casa più spiata d'Italia si sarebbero riaperte in primavera, dopo un'edizione dell'Isola dei famosi in onda da gennaio, ma il tutto potrebbe slittare di alcuni mesi.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il GF Vip potrebbe essere trasmesso a partire da settembre, e quest'ipotesi sarebbe al vaglio per permettere al format di riposare un po' dopo 25 anni.

Ascolti tiepidi per l'edizione Nip

Uno dei motivi per i quali il Grande Fratello potrebbe prendersi una pausa fino a settembre 2026, sarebbero gli ascolti non entusiasmanti dell'edizione che è in onda in questo periodo.

Nonostante nella casa ci siano tantissime dinamiche interessanti (dalle coppie alle liti, da presunti tradimenti a scontri sulla convivenza), lo share non si smuove dal 13-15%, e per la rete non è un risultato eccezionale.

L'edizione Vip che avrebbe dovuto debuttare a gennaio, dunque, potrebbe slittare a dopo l'estate anche per permettere agli autori di mettere su un cast che riavvicini il pubblico al format dopo anni un po' difficili.

Nessuna chiusura anticipata per il reality

Nelle scorse settimane sul web si è parlato di una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello per gli ascolti un po' tiepidi che sta ottenendo quest'edizione, ma la rete non avrebbe nessuna intenzione di rinunciare al reality già da fine novembre.

Il programma condotto da Simona Ventura, infatti, andrà in onda fino alla seconda metà di dicembre com'era previsto prima del debutto: tra poco più di un mese, dunque, il pubblico sceglierà il vincitore tra i concorrenti che riusciranno a conquistare un posto nel cast dell'ultima puntata.

Tra gli inquilini più amati dai fan ci sono sicuramente Anita e Jonas (i "jonita" sui social), Rasha e Omer, Donatella e Giulia.