A pochi giorni di distanza dalla sua eliminazione dal Grande Fratello, Francesco è andato contro Anita in maniera piuttosto decisa. Sui social, infatti, l'ex concorrente ha detto che secondo lui la piercer si starebbe avvicinando a Jonas solo perché quando è stata fuori dalla casa avrebbe visto che tante persone fanno il tifo per questa coppia, infatti da più di un mese sono nati i "jonita".

Le frecciatine dall'esterno

Negli ultimi giorni Anita e Jonas si sono avvicinati molto, tant'è che la maggior parte degli spettatori del Grande Fratello è convinta che presto si scambieranno il loro primo bacio davanti alle telecamere.

Fuori dalla casa, però, sono in tanti a dubitare dell'interesse che sembra essere nato tra i due dopo un mese di convivenza, soprattutto quello della ragazza.

Sonia Bruganelli e Valentina, la compagna di Domenico, sono state le prime a dirsi piuttosto scettiche sul comportamento della concorrente che sarebbe cambiato drasticamente da quando è rientrata in gioco dopo il lutto.

Di questo parere è anche Francesco che, tornato sui social dopo l'eliminazione di lunedì sera, ha detto: "Anita è uscita fuori e ha visto i trend, gli hype che stavano andando. Rientra nella casa e si fa la ship con Jonas per vincere il programma".

L'opinione degli spettatori

Fuori dalla casa del Grande Fratello, dunque, sono in tanti a sospettare che Anita starebbe flirtando con Jonas solo per accontentare i fan dei "jonita".

"Francesco è sempre stato uno dei più lucidi, infatti l'ha sgamata subito", "Chi esce vede la verità, proprio come fa il pubblico che guarda il programma", "Il king ha ragione", "L'ha asfaltata con tre parole", "Non ho sentito nulla di sbagliato", si legge su X in queste ore.

Sui social, però, c'è anche chi difende la "coppia" perché crede fermamente nel sentimento che starebbe sbocciando davanti alle telecamere: "Anita era amata anche da sola, non aveva bisogno di Jonas che è criticatissimo dentro e fuori dalla casa".

Il freno di Anita davanti alle telecamere

Se Jonas si è sbilanciato molto con Anita sia con le parole che con i fatti (ha provato a baciarla in diverse occasioni), la ragazza non se la sente ancora di lasciarsi andare davanti alle telecamere.

Il modello, però, non demorde e spera in un lieto fine dopo settimane di corteggiamento all'interno della casa del Grande Fratello.

Il dubbio che la piercer starebbe flirtando con il coinquilino solo per strategia, però, è condiviso da molte persone soprattutto fuori dalle mura più spiate d'Italia, ovvero da chi guarda il reality ed è quasi convinto che la giovane sarebbe interessata solo alla vittoria finale e non a crearsi una storia d'amore.