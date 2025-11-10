A poche ore dall'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello, Giulia ha avuto un malore: come dimostra un video che sta circolando sul web il 10 novembre, la 19enne si è accasciata sul divano mentre cercava di alzarsi e gli altri concorrenti hanno subito chiesto l'intervento del medico. La diretta dalla casa è stata sospesa per qualche minuto, e i fan sono rimasti col fiato sospeso finché non hanno visto la ragazza tranquilla in cucina.

Malessere improvviso per Giulia

Tra poche ore inizierà l'ottava puntata del Grande Fratello, ma in mattinata i concorrenti hanno vissuto momenti di panico.

Mentre tutti gli inquilini erano riuniti in salone per scegliere il capitano della settimana, Giulia ha cercato di alzarsi dal divano e ha avuto un malore.

La giovane, infatti, si è accasciata su sé stessa ed è stata subito soccorsa da Grazia, che ha anche richiamato l'attenzione degli altri. In pochi secondi tutto il gruppo ha raggiunto la 19enne e diverse persone hanno urlato agli autori: "Fate entrare qualcuno, si sente male. Per favore, fatele aria".

La regia ha scelto di interrompere la diretta dalla casa quasi immediatamente, e qualche minuto i telespettatori non hanno potuto vedere cosa stava succedendo tra le mura più spiate d'Italia dopo il malessere di Giulia.

Giulia si sente male e parte la censura :( pic.twitter.com/csozi7Jder — ALY🍒 (@sonoinfastidita) November 10, 2025

La preoccupazione degli spettatori

Per diversi minuti i fan del Grande Fratello non hanno avuto notizie di Giulia, ma si sono rasserenati quando l'hanno rivista seduta in cucina circa un'ora dopo il malore.

"Giulia si è sentita male ed è partita la censura", "Quest'anno i concorrenti non hanno pace", "Prima Omer sviene per un calo di pressione, poi Rasha con l'otite e adesso Giulia, io non mi fiderei dei medici del Grande Fratello", "Spero che si riprenderà presto", si legge su X il 10 novembre.

In rete c'è chi ha scritto che la concorrente 19enne avrebbe avuto un attacco di panico, ma su questo non ci sono certezze e quindi è un'indiscrezione da prendere con le pinze.

Le anticipazioni dell'ottava puntata

Il 10 novembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, l'ottava di questa edizione.

Le anticipazioni del web svelano che Donatella e Francesca avranno un confronto in studio dopo il litigio dei giorni scorsi, mentre Anita riceverà una sorpresa.

Non mancheranno gli approfondimenti sulle "coppie" di quest'anno: Rasha e Omer sono sempre più vicini, Domenico ha preso le distanze da Benedetta per amore della compagna Valentina, Anita e Jonas si sono baciati dopo che sulla casa è passato l'aereo con un messaggio dei fan.

Il concorrente meno votato tra i quattro che sono in nomination (Grazia, Giulia, Domenico, Francesca e Simone) sarà il primo candidato all'eliminazione di lunedì prossimo.