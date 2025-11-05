"Non faccio che pensare che tu sia falsa con me", queste le parole di Jonas Pepe a fronte di una riflessione sugli atteggiamenti di Grazia Kendi al Grande Fratello. Il modello ha iniziato a sollevare dubbi sulla concorrente toscana, poiché continua ad avere atteggiamenti premurosi nei suoi confronti nonostante da parte sua ci sia freddezza. Dunque Pepe ha iniziato a pensare che la vicinanza di Grazia sia solo dettata da una strategia.

Jonas gela Grazia

Inizialmente tra Jonas e Grazia sembrava esserci un ottimo feeling. Giorno dopo giorno, però, il modello ha iniziato a distaccarsi dalla concorrente toscana.

A differenza di Pepe, la 24enne ha avuto sempre un atteggiamento premuroso nei confronti dell'inquilino romano. Per questo motivo Jonas ha deciso di affrontare la questione con la diretta interessata: "Mi sconvolgi sempre perché delle volte mi dici cose importanti e mi stai vicino, altre volte non faccio che pensare che tu sia falsa con me". Sulla base di quanto dichiarato il modello ha chiesto alla concorrente se fosse interessata a lui visto che continua ad essere affettuosa nonostante lui non ricambi lo stesso sentimento.

Un confronto tra Grazia e Jonas: "Sono affezionata a te" #GrandeFratello



La replica della concorrente

Dopo aver ascoltato il discorso del modello, Grazia si è difesa spiegando che la sua è solamente una forma d'affetto ma non c'è nessun interesse.

A quel punto la concorrente ha detto: "Sono affezionata a te anche se tu non mi hai dimostrato affetto". Infine la diretta interessata ha precisato di non pretendere che da parte di Jonas ci sia lo stesso atteggiamento.

Nonostante la versione dei fatti di Grazia, Jonas è apparso piuttosto perplesso lasciando intendere che la 24enne si sia avvicinata a lui solo perché sta portando avanti una strategia.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione sul confronto tra Grazia e Jonas.

Un utente ha criticato il modello: "Ma perché Jonas ha preso di mira Grazia che tra l'altro è sempre premurosa nei suoi confronti?". Un altro ha aggiunto: "Lui da quando si è avvicinato ad Anita ha iniziato ad avere un atteggiamento diffidente nei confronti di Grazia.

Non è che la tatuatrice le ha detto qualcosa che ha letto fuori?". Un altro telespettatore ha affermato: "Ma seriamente il modello pensa di essere forte fuori dal GF?". Un telespettatore ha invece criticato Grazia: "È vero, lei continua a cercare Jonas anche dopo le cose che lui ha detto in puntata. Ma è seria? A questo punto mi viene da pensare che lei abbia in mente una strategia". "Lui è così antipatico", ha tagliato corto un utente. Infine c'è chi ha esortato Grazia a fidarsi delle giuste persone all'interno del reality show.