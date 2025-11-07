Il 7 novembre Jonas e Anita si sono dati il loro primo bacio, ma a colpire gli spettatori del Grande Fratello è stato il fatto che hanno deciso di lasciarsi andare davanti a tutti e soprattutto dopo che sulla casa è passato un aereo con un messaggio dall'esterno. Sui social, infatti, c'è chi ha definito imbarazzante il comportamento dei due concorrenti che avrebbero aspettato un segnale da fuori per scambiarsi effusioni davanti alle telecamere.

La reazione al messaggio dei jonita

Dopo giorni di dubbi e tentennamenti, Anita ha deciso di baciare Jonas in un momento particolare: dopo che sul giardino della casa del Grande Fratello è passato un aereo con un messaggio per loro da parte dei "jonita".

"J+A, il caso non esiste", è la frase che alcuni spettatori hanno voluto far arrivare ad una delle "coppie" più chiacchierate di quest'edizione del reality Mediaset.

I ragazzi che per settimane hanno flirtato senza mai andare oltre, dopo questo segnale dall'esterno hanno scelto di darsi il loro primo bacio davanti a tutti gli altri inquilini che li applaudivano.

in che senso si sono baciati dopo l’aereo ma la vergogna deve assolutamente tornare di moda pic.twitter.com/MSrhPYbtXR — ei belíssima (@edoruta) November 7, 2025

Le frecciatine degli utenti di X

Il bacio tra Anita e Jonas ha animato la discussione sia tra i loro fan che tra chi non crede nella sincerità della "coppia".

"Si sono baciati dopo l'aereo?

La vergogna dovrebbe tornare di moda", "Che momento imbarazzante", "Ma la gente ci crede pure a queste scenette?", "Anita è proprio falsa, l'ha baciato solo dopo l'aereo", "Che disagio", "Nessuno si era mai abbassato a tanto", "Falsi entrambi", "Da qui si capisce che sono una coppia fake", "Stanno facendo solo fanservice", "Il secondo bacio arriverà dopo il secondo aereo, quindi cacciate altri soldi", "Sono persino peggio di Alex Belli e Soleil", "Lei lo ha rifiutato per giorni perché non si fidava, e poi lo bacia davanti a tutti dopo l'aereo. Pessima", si legge su X il 7 novembre.

I dubbi di Sonia Bruganelli, Valentina e Francesco

Negli ultimi giorni diverse persone hanno espresso dubbi su Anita e sulla sincerità del suo sentimento per Jonas.

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello che è andata in onda, l'ex concorrente Francesco è tornato su Instagram e ha detto: "Anita è stata fuori dalla casa e ha visto i trend e le cose che facevano hype, solo per questo si sta facendo la ship con Jonas, perché vuole vincere il programma".

Anche Sonia Bruganelli e Valentina (la compagna di Domenico) non credono al cento per cento alla piercer, anzi sono quasi convinte del fatto che il suo recente avvicinamento a Jonas sarebbe la conseguenza delle cose che ha letto sui social nel periodo in cui è stata fuori dalla casa (è venuta a mancare la mamma), a partire dall'esistenza del fandom "jonita".