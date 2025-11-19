La notte scorsa, alcuni fan del Grande Fratello hanno notato un insolito avvicinamento tra Jonas e Giulia: i due sono stati a lungo sullo stesso letto, hanno chiacchierato e si sono annusati reciprocamente. A colpire una parte del pubblico, è stato il fatto che in quel momento Anita era in giardino con altri concorrenti, quindi inconsapevole di quello che stava succedendo in camera tra Jonas e la coinquilina 19enne.

Le immagini che spiazzano i telespettatori

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello? Questa è la domanda che sta impazzando sui social da quando hanno cominciato a circolare le immagini dell'avvicinamento che c'è stato tra Jonas e Giulia la notte scorsa.

Come hanno documentato alcuni utenti di X il 19 novembre, poche ore fa i due concorrenti sono stati ripresi dalle telecamere mentre si annusavano e chiacchieravano amabilmente a letto.

La regia, inoltre, ha indugiato sul fatto che proprio nel momento in cui il modello stava trascorrendo del tempo con la giovane coinquilina, la sua fidanzata Anita era in giardino con gli altri.

Tra i due ragazzi non ci sono stati baci o altre affettuosità, ma già il fatto che si sono avvicinati quando la compagna di lui non c'era è bastato per scatenare i commenti di chi guarda il reality 24 ore su 24.

Le opinioni degli utenti di X

Quello che è successo nella notte tra Jonas e Giulia ha un po' diviso i fan del Grande Fratello: da un lato c'è chi ha visto malizia nell'avvicinamento fatto "alle spalle" di Anita, dall'altro chi crede fermamente nei "jonita" e considera la 19enne solo un'amica del modello.

"Ma quella non è Anita, aiuto", "La cosa che fa più ridere è che i fan dei jonita stanno votando per mandare in finale Giulia", "Ma che succede?", "La regia sa lavorare", "Lui è il più furbo di tutti, sta giocando con i sentimenti di tutte e due le ragazze", "Tutto questo caos solo per un'annusata? Ridicole", "Giusto dubitare di lui dopo questo gesto", "Stavano solo sentendo il profumo", "Il problema è che lo ha fatto di notte quando Anita non c'era, poteva risparmiarselo", "A lui non importa nulla di Anita", "Che falso", "Sono come fratelli, dai", "Sembrava la scena di un film romantico", si legge su X in queste ore.

Il legame con Anita

Da un paio di settimane il rapporto tra Anita e Jonas si è trasformato in qualcosa di più di un'amicizia: a spronare i due ragazzi a lasciarsi andare, è stato il messaggio che i fan gli hanno fatto arrivare con un aereo a quasi un mese dall'inizio di quest'edizione del Grande Fratello.

Quelli che in rete sono stati ribattezzati i jonita, dunque, sono considerati la coppia più forte di quest'anno, nonché quella con il fandom più numeroso e attivo tra quelli di tutti i concorrenti del cast.