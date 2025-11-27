Da mesi si rincorrono voci contrastanti sul futuro del Grande Fratello. Oggi, 27 novembre, Affari Italiani ha svelato che il reality dovrebbe tornare in onda con un’edizione Vip l’anno prossimo. Secondo le indiscrezioni, il cast sarebbe già chiuso, non resterebbe che scoprire quando Alfonso Signorini tornerà alla guida del format di Canale 5: le ipotesi al vaglio sarebbero l’inizio del 2026 oppure il periodo successivo all’estate.

Novità sul futuro della trasmissione Mediaset

Per tanto tempo si è detto e scritto che non c'erano certezze sulla prossima edizione del Grande Fratello, se ci sarebbe stata e soprattutto quando sarebbe andata in onda su Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni, la rete avrebbe deciso di confermare la stagione Vip del reality, che era in programma per il 2026.

Si dice che la maggior parte dei concorrenti sarebbe già stata scelta (alcuni avrebbero anche firmato il contratto) e che Maria De Filippi avrebbe contribuito nella composizione del cast.

Al momento, l'unico nodo da sciogliere sarebbe il periodo in cui il format tornerà a fare compagnia ai telespettatori. Le opzioni al vaglio sarebbero due: nuova edizione in onda dall'inizio dell'anno prossimo (tra gennaio e marzo) oppure dall'autunno e con alcuni mesi di pausa che potrebbero fare bene al programma.

Poche settimane alla finale dell'edizione Nip

Secondo gli ultimi rumor, l'edizione Vip del Grande Fratello si farà, ma non si sa ancora in che periodo del 2026.

Nel frattempo, i fan stanno assistendo alla parte finale della stagione Nip, che ha debuttato lo scorso settembre e che non ha fatto registrare ascolti entusiasmanti.

Il programma, condotto da Simona Ventura, finirà a metà dicembre (molto probabilmente lunedì 15) e sarà il pubblico a scegliere il vincitore tra i concorrenti che riusciranno a portare a termine il percorso.

Cambio della guardia alla conduzione

Dopo più di sei anni, il Grande Fratello ha cambiato conduttore. Lo scorso settembre, Alfonso Signorini ha lasciato il posto a Simona Ventura e il pubblico ha apprezzato questa novità.

Come è stato anticipato in diverse occasioni, la prossima edizione del reality sarà totalmente Vip e a presentarla sarà di nuovo Signorini.

Visto che il format festeggia i suoi primi 25 anni, la rete ha chiesto agli autori di mettere su un cast di veri personaggi famosi, star pronte a regalare spettacolo e colpi di scena dall'interno della casa più spiata d'Italia.

Per riuscire in questo difficile intento, gli addetti ai lavori avrebbero chiesto e ottenuto l'aiuto di Maria De Filippi e dei suoi collaboratori.