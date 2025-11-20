Il 20 novembre è stata pubblicata l'intervista che Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha, ha rilasciato a Fanpage. L'uomo ha parlato senza filtri della concorrente del Grande Fratello con la quale avrebbe fatto coppia per circa otto anni, e ha sostenuto che Omer non sarebbe affatto il suo tipo. Secondo l'imprenditore, infatti, l'inquilina starebbe recitando una parte pur di arrivare fino alla fine e vincere il gioco.

Il pensiero sulla storia con Omer

Sono parole molto dure quelle che Manuel ha riservato all'ex fidanzata Rasha, affermazioni che sicuramente non faranno piacere alla concorrente del Grande Fratello.

L'uomo ha raccontato della storia di circa otto anni che avrebbe avuto con la giovane, e poi ha chiarito che sarebbe lui l'ex compagno ricco del quale si è parlato nella casa qualche tempo fa.

Quando gli è stato chiesto cosa pensa della frequentazione che la ragazza ha iniziato con Omer davanti alle telecamere, l'imprenditore ha risposto: "Lui non le piace, la conosco. A lei interessano le persone che le tengono testa, e lui è troppo un cagnolino. Lì sta giocando, finge e prende in giro tutti. Solo quando si arrabbia viene fuori per la strega che è".

Secondo Manuel, Rasha starebbe facendo coppia con Omer solo perché ha capito che questo legame potrebbe aiutarla ad andare avanti nel gioco, ma lui non rispecchierebbe il suo ideale di uomo, soprattutto dal punto di vista caratteriale.

Frecciatine a distanza dall'ex compagno

Manuel non ha avuto belle parole su Rasha, anzi quando gli è stato domandato di descriverla lui ha detto: "Un'intelligente arrivista, usa la bellezza come arma. Vuole diventare famosa".

L'imprenditore sostiene che la storia con la concorrente del Grande Fratello sarebbe finita del tutto lo scorso settembre, ma prima che lei entrasse nella casa.

Anche se non ha una buona opinione dell'ex fidanzata, l'uomo direbbe "sì" al ruolo di ospite del reality per poter raccontare tutta la loro storia in modo approfondito: "Entrerei per qualche giorno, una sorpresa di qualche minuto non basterebbe".

Lo scontro con Simone e Francesca

"Vai con i ricconi fuori da qui", è questa la frase che ha pronunciato Simone nel corso di un'accesa discussione con Rasha.

Le parole del ragazzo hanno scosso molto la protagonista del Grande Fratello, tant'è che le ha tirate in ballo più di una volta durante la puntata di lunedì sera.

La giovane si è difesa da quest'accusa sostenendo che solo un suo ex compagno sarebbe benestante (Manuel Milano dice di essere lui), ma ha chiarito che lei ha sempre lavorato e non ha bisogno dei soldi di un uomo per andare avanti nella vita o per sentirsi realizzata.