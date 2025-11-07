In questi giorni dentro e fuori la casa del Grande Fratello si sta parlando molto di Carlotta, la fidanzata di Mattia. Il 6 novembre il concorrente ha potuto leggere le parole con le quali la compagna l'avrebbe lasciato (postate sui social dopo l'avvicinamento tra lui e Grazia) ed è entrato in crisi: la giovane, però, ha sorpreso tutti facendo una dedica all'inquilino su Instagram.

Il contenuto della busta rossa

Qualche ora fa il Grande Fratello ha chiesto a Ivana di aprire la busta rossa che era in salone da alcuni giorni ed è rimasta sorpresa quando ha letto gli stralci di alcuni articoli sulla scelta della fidanzata di Mattia di lasciarlo.

Nella casa è calato il gelo e il ragazzo non ha potuto far altro che incassare il colpo in silenzio.

Poco dopo, però, il giovane è stato ripreso dalle telecamere mentre piangeva per il dispiacere di essere stato mollato a causa di un'amicizia un po' più stretta con Grazia.

In queste settimane, infatti, Mattia ha parlato spesso della compagna Carlotta e dell'amore che prova per lei, quindi non si aspettava che lei lo lasciasse di punto in bianco e senza neanche un confronto.

La mossa a sorpresa di Carlotta

Dentro e fuori la casa del Grande Fratello pensano che Carlotta avrebbe lasciato Mattia per il legame che ha costruito con Grazia, ma lei ha dato una spiegazione diversa ai messaggi che ha postato su Instagram in questi giorni.

"Io volevo solo che si svegliasse", ha scritto la ragazza sui social prima che gli autori mostrassero agli inquilini alcuni articoli sull'argomento rottura.

"Amore per favore sii forte. Ti amo, sono qui e ti sostengo sempre", ha aggiunto la giovane in una storia che ha caricato sul suo account nel momento in cui Mattia era in lacrime tra le mura più spiate d'Italia.

questa prima lo lascia poi ritratta e adesso amore mio sii forte ok la disperazione per essere ospite al gf ma così è troppo https://t.co/pyv6A5AlK5 — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) November 7, 2025

Le critiche degli spettatori

Il dietrofront della fidanzata di Mattia ha un po' fatto storcere il naso ai fan del Grande Fratello, soprattutto a chi sa che è stata lei la prima a pubblicare messaggi che lasciavano intendere che era pronta a dire addio al concorrente.

"Prima lo lascia, poi ritratta e adesso lo chiama amore, vuole essere ospite per caso?", "Ma ha fatto tutto lei", "Ma sta bene? Ha fatto tutto da sola", "Lei e Valentina stanno facendo il GF da fuori", "Devo avvertire Mattia che lei non lo ha lasciato, gli stanno praticamente mentendo", "Che problemi ha questa gente? Prima lo molla e poi ci ripensa, mah", "Fa il comunicato e poi lo smentisce, si mettesse d'accordo", "Lei è un'altra in cerca di visibilità", "Ora lo sostiene ma giorni fa ha scritto che lui è senza carattere e che si creerà la storiella per restare nel gioco", "Ridicola, vuole solo andare in puntata", si legge su X in queste ore.