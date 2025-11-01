La notte scorsa è successo di tutto nella casa del Grande Fratello. Nonostante la festa di Halloween, tra alcuni concorrenti sono nate discussioni molto accese. Anita, Grazia, Giulia e altri inquilini hanno dubitato della sincerità di Valentina e Domenico, arrivando a ipotizzare che potrebbero essersi messi d'accordo fingendo una crisi di coppia per stare al centro dell'attenzione. Questa accusa ha fatto irritare i diretti interessati, che hanno reagito e discusso animatamente per ore davanti alle telecamere.

Tensione a mille tra le mura più spiate d'Italia

L'ingresso di Valentina nella casa del Grande Fratello ha destabilizzato gli equilibri già precari del gruppo e la conferma è arrivata dagli scontri che ci sono stati la notte scorsa.

Quando ha saputo che la maggior parte dei concorrenti sospetta che si sarebbe messa d'accordo con Domenico per fingere una crisi pur di essere protagonista del reality, la donna ha perso le staffe e ha cominciato a litigare con tutti.

Valentina ha discusso animatamente con Anita, Grazia, Donatella, Simone e con tutte le persone che hanno pensato che stia recitando una parte per fare hype.

Anche l'uomo è apparso molto contrariato dall'ipotesi che stava serpeggiando tra le mura più spiate d'Italia e, spalleggiato dalla fidanzata, ha iniziato a discutere con alcuni coinquilini.

PUTIFERIO NELLA CASA DEL #GrandeFratello



Valentina e Domenico contro tutta la casa. 🔥

THREAD!! Parte 1 pic.twitter.com/eWv18rflv5 — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 1, 2025

L'interesse degli spettatori per gli scontri

Le urla e le liti che ci sono state ad Halloween nella casa del Grande Fratello hanno intrattenuto tutto il pubblico fino a tarda notte.

"Gli autori sanno che si stanno giocando le ultime carte, infatti non hanno richiamato nessuno in confessionale", "Domenico è pessimo, non ci si rivolge così alle donne", "Tutti pensiamo che sono d'accordo, lui ha solo giocato con Benedetta", "Questi due sono negativi, buttateli fuori", "Ha fatto tutto Domenico, e Valentina dovrebbe prendersela con lui e non con Benedetta", "Sono fake entrambi, palese", si legge su X

Il distacco da Benedetta

Da quando Valentina è entrata nella casa (resterà solo qualche giorno, per ora non è una nuova concorrente), tra Domenico e Benedetta è calato il gelo.

L'uomo ha trascorso quasi un'intera giornata nel tugurio da solo, mentre le due donne si sono ignorate: per il momento, infatti, non c'è stato nessun confronto tra la compagna e l'amica del muratore di Scampia, ma fino a lunedì prossimo può accadere di tutto.

Tra gli spettatori del Grande Fratello c'è chi spera di vedere Valentina ancora a lungo, anche perché in meno di 24 ore ha saputo regalare molti spunti di discussione a chi guarda la trasmissione e la commenta sui social.