Non c'è ancora nessuna certezza sul periodo in cui il Grande Fratello tornerà in onda nel 2026, ma il 17 novembre Davide Maggio ha svelato un retroscena sul cast della prossima edizione. Secondo quanto si legge in rete, Pier Silvio Berlusconi avrebbe ricevuto la lista di 23 possibili concorrenti (di cui 9 riserve) e dovrebbe essere proprio lui a decidere se sono abbastanza interessanti e all'altezza delle aspettative.

L'indiscrezione da dietro le quinte

Il Grande Fratello Vip dovrebbe tornare nel 2026, ma ancora non si sa se a gennaio, a marzo o dopo l'estate, molto probabilmente a settembre.

Nelle ultime ore, però, sul web si è diffusa un'indiscrezione sul cast a cui Alfonso Signorini avrebbe lavorato in questi mesi insieme a Maria De Filippi e agli autori: si dice che un elenco con 23 nomi sarebbe stato consegnato a Pier Silvio Berlusconi, e che ora toccherà a lui decidere se approvarlo oppure no per l'edizione Vip che è prevista per l'anno prossimo.

In questa lista ci sarebbero personalità di ogni genere: cantanti, attori italiani e turchi, politici, conduttrici e opinionisti molto noti.

Tra i 23 possibili concorrenti della nuova stagione del reality ci sarebbero anche 9 riserve, personaggi conosciuti soprattutto sui social e con un pubblico giovane pronto a supportarli.

Incerto l'esordio su Canale 5

Anche se si dice che il cast del Grande Fratello Vip sarebbe stato chiuso, non ci sono certezze se e quando il reality tornerà su Canale 5 dopo Natale.

Innanzitutto, Pier Silvio Berlusconi dovrà approvare tutti i concorrenti e poi si dovrà lavorare su dinamiche in grado di riavvicinare il pubblico al format, soprattutto a fronte degli ascolti non esaltanti delle ultime stagioni.

Secondo quanto si vocifera in rete, le porte della casa più spiata d'Italia potrebbero riaprirsi all'inizio del 2026 (gennaio), a marzo dopo l'Isola dei famosi o a settembre.

Rumor sui personaggi in lizza per il cast

In questi giorni sul web sono circolati i nomi di cinque personaggi famosi che potrebbero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, nella casa potrebbero entrare l'ex portiere Walter Zenga, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, la showgirl Aida Yespica, e Loredana Lecciso con Jasmine Carrisi.

La modella venezuelana ha già partecipato a una vecchia stagione del reality, ma la sua avventura non è durata molto, mentre la figlia di Al Bano è stata tra i protagonisti della prima, e per ora unica, edizione di The couple, il format condotto da Ilary Blasi la scorsa primavera e che è stato chiuso in anticipo per bassi ascolti.