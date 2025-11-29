Dopo mesi di dubbi, teorie e dietrofront, è emerso che le porte della casa del Grande Fratello dovrebbero riaprirsi all'inizio del 2026. Le ultime novità, infatti, svelano che Pier Silvio Berlusconi avrebbe approvato il cast presentatogli dagli autori (si parla di 23 concorrenti Vip, di cui nove riserve) e avrebbe dato l'ok per il debutto nel mese di marzo. Tra gli inquilini potrebbero esserci Donatella Rettore, Anna La Rosa e Gianmarco Steri da Uomini e donne.

Il via libera sul cast

Dall'estate scorsa si parla di quando sarebbe andata in onda una nuova edizione Vip del Grande Fratello, e nelle ultime ore sono emerse interessanti novità a riguardo.

Stando a quello che si legge sul web, lo slittamento della prossima Isola dei famosi (anche per problemi di location) avrebbe convinto la rete a trasmettere un'altra stagione del reality già a partire dai primi mesi del 2026.

Salvo cambi di programma, le porte della casa del reality dovrebbero riaprirsi a marzo per più di 20 personaggi famosi che avrebbero già detto "sì" ad Alfonso Signorini.

Sempre secondo i rumor di questo periodo, i concorrenti sarebbero stati scelti e Pier Silvio Berlusconi li avrebbe approvati tutti; il cast del GF Vip, dunque, sarebbe già chiuso e sul web circolano i nomi di chi dovrebbe figurare in quest'elenco di 23 inquilini (di cui 9 riserve).

L'indiscrezione sull'ex tronista Gianmarco

Ad oggi, 29 novembre, sono tre i personaggi famosi che sono stati accostati alla prossima edizione del Grande Fratello.

Secondo rumor ancora tutti da verificare, a marzo potrebbero varcare la soglia della porta rossa: la cantante Donatella Rettore, la giornalista Anna La Rosa e l'ex tronista Gianmarco Steri.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, quest'ultimo sarebbe vicinissimo al cast del reality di Canale 5: "Lui sarà concorrente al 99%".

Visto che mancano ancora diversi mesi all'esordio, tutto può succedere e i fan non vedono l'ora di scoprire l'identità dei Vip che andranno a vivere tra le mura più spiate d'Italia.

L'edizione Nip chiude il 15 dicembre

Se sul web si parla già della prossima edizione del Grande Fratello, su Canale 5 è ancora in onda quella "nip" che ha debuttato a fine settembre.

Al momento la finale del programma condotto da Simona Ventura è fissata per lunedì 15 dicembre, quindi mancano poco più di due settimane alla proclamazione del vincitore tra i concorrenti che riusciranno a portare a termine il percorso all'interno della casa.

Giulia (finalista da pochi giorni) sfiderà al televoto gli altri inquilini che d'ora in avanti riusciranno ad ottenere il pass per la puntata finale: il 1° dicembre lo riceverà il più votato tra Omer, Jonas, Grazia e Mattia.