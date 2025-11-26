Da alcune settimane sulla casa del Grande Fratello volano gli aerei con i messaggi dei fan per i concorrenti, ma il vicinato sembra non sopportare più questa situazione. Secondo quanto ha raccontato Grazia Sambruna su Mow Mag, gli spettatori spenderebbero dai 1200 ai 1500 per un solo striscione e ad oggi Anita e Jonas ne avrebbero ricevuti circa 20 (per un totale di più di 20mila euro).

Il prezzo di un solo striscione per gli inquilini

Da diversi anni i concorrenti del Grande Fratello possono contare sul supporto di fandom numerosi, persone disposte a spendere soldi pur di fargli arrivare un messaggio d'affetto o un "avvertimento".

Attualmente in quest'edizione sono i Jonita a detenere il record di aerei dall'esterno: fino a questo momento, Jonas e Anita hanno ricevuto oltre 20 striscioni (molti per la coppia, pochissimi per i singoli) e questo numero è destinato ad aumentare fino alla fine del programma.

Grazia Sambruna ha svelato quanto costerebbe mandare un solo messaggio agli inquilini: tramite una raccolta fondi su GoFundMe, i fan arrivano a racimolare dai 1200 ai 1500 euro per un unico striscione che qualche giorno dopo sorvola il giardino della casa più spiata d'Italia.

Vicinato della Casa del #GrandeFratello protesta: “Piantatela di mandare aerei a quegli imbecilli!”. Chi abita a Prima Porta, Roma, ha i timpani (e non solo) rotti dagli aerei dei fandom. Qui video del frastuono che je tocca subire ogni dì - & much more🍿➡️https://t.co/8GpXa5L7RC pic.twitter.com/kGQoFpQPX0 — GraceSomehow (@LaSambruna) November 26, 2025

Le lamentele del vicinato

Gli aerei per i concorrenti del Grande Fratello passano una o due volte alla settimana, e chi abita nei pressi della casa più spiata d'Italia non ce la fa più.

Secondo le testimonianze che ha raccolto Sambruna, chi vive vicino a Prima Porta, Roma, si lamenterebbe costantemente del rumore che farebbero gli aerei quando sorvolano il giardino e mostrano agli inquilini i messaggi da parte dei loro fan.

"Piantatela di mandare aerei a quelli imbecilli", hanno detto quasi in coro le persone che da anni assistono a quella che ormai è diventata una ritualità del reality di Canale 5.

I fandom più attivi del passato

Solo un anno fa, sulla casa del Grande Fratello sono volati centinaia di aerei per la maggior parte degli inquilini.

Shaila e Lorenzo sono stati omaggiati dai loro fan con tantissimi messaggi sia quando erano una coppia che nel periodo in cui erano lontani, ma anche singolarmente hanno ricevuto molto affetto da chi ha sempre creduto in loro.

Helena e Javier hanno conquistato un'ampia fetta di pubblico ancora prima di fidanzarsi (gli Helevier sono nati mesi prima che i due si legassero sentimentalmente), ma per la modella sono arrivati anche molti striscioni da parte di chi faceva il tifo per il suo rapporto con Zeudi (le Zelena).

Anche l'ex Miss Italia è stata destinataria di tantissimi aerei dall'esterno, non a caso il suo fandom è stato uno dei più attivi nei televoti eliminatori della scorsa edizione.