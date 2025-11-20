Nella casa del Grande Fratello c'è malcontento e, a confermarlo, sono le lamentele di alcuni concorrenti su quello che è andato in onda lunedì scorso su Canale 5. Rasha, ad esempio, ha protestato per le clip che sono state mostrate in diretta, a suo dire create appositamente per metterla in cattiva luce e molto lontane dalla realtà dei fatti. Mentre la giovane stava criticando il lavoro degli autori, la regia ha deciso di censurare gran parte del suo discorso spostando l'inquadratura su un'altra stanza.

La riflessione a voce alta di Rasha

Lunedì scorso Rasha è stata criticata sia da alcuni concorrenti (in particolare Francesca e Simone) che dagli opinionisti del Grande Fratello, tutti convinti che non sarebbe realmente interessata a Omer.

Dopo la puntata, la ragazza si è ritrovata a chiacchierare con il compagno d'avventura e non ha risparmiato frecciatine agli autori e a chi lavora per il programma di Canale 5.

"Hai visto come è stato montato il video? Hanno messo subito quando ho detto - io sono bella - e non c'era la frase di Francesca sul fatto che sono qui solo perché sono bella. Quelle clip sono state montate per infamarmi, è proprio brutto. Non mi offendo con Simone e Francesca, perché per me un barattolo è più intelligente di loro, ma se questo è il gioco io ho già perso", ha detto la giovane prima che la regia censurasse il resto del suo discorso spostando l'inquadratura su chi si stava allenando in un'altra zona della casa.

Il parere degli spettatori

Lo sfogo di Rasha contro gli autori del Grande Fratello non è passato inosservato, anzi i suoi fan lo hanno condiviso sui social nonostante la censura da parte della regia.

"Lei parla e come al solito censurano", "Non ci fanno vedere Rasha e Omer perché li stanno smascherando", "Sonia Bruganelli è l'ultima che può criticare Rasha su questo argomento", si legge su X in questi giorni.

I dubbi sull'interesse per Omer

Da quando Rasha ha baciato Omer, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello c'è chi dubita di lei.

L'altra sera Cristina Plevani si è fatta portavoce del pensiero di una parte del pubblico, ovvero di quegli spettatori che sostengono che la concorrente di origini siriane si sarebbe avvicinata al coinquilino solo per strategia.

"A Rasha piace Rasha, e basta. E mi dispiace dire che Omer è diventato il suo zerbino, ormai vive in funzione di quello che fa lei. Non parla e non discute più come faceva all'inizio, è un peccato", ha detto l'opinionista nel corso della puntata che è andata in onda il 17 novembre.

Anche Sonia Bruganelli ha bocciato quelli che in rete sono stati ribattezzati i "rashmer", mentre ha promosso i "jonita" (Jonas e Anita) sostenendo che tra loro ci sarebbe un vero sentimento.