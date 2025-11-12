Questo mercoledì 12 novembre c'è stato il primo bacio tra quelli che alcuni fan del Grande Fratello hanno ribattezzato i "rashmer". Dopo che sulla casa è passato un aereo con un messaggio da parte dei loro sostenitori, Rasha e Omer si sono scambiati tenerezze davanti a tutti proprio come è successo con Anita e Jonas una settimana fa. Sui social sono in molti a non credere queste coppie perché non si sarebbero formate spontaneamente.

Il gesto dopo l'aereo dall'esterno

Pochi giorni fa Anita e Jonas si sono baciati dopo che sulla casa è passato un aereo con un messaggio per loro da parte dei fan "jonita": i due sono stati molto criticati per le tempistiche con le quali si sono lasciati andare, ma nelle ultime ore è successa la stessa cosa con un'altra coppia molto amata di questa edizione del Grande Fratello.

"Rashmer, è scritto negli occhi", è la frase che i sostenitori di Rasha e Omer hanno scelto per fargli capire che credono tanto nel loro legame.

Anche se timidamente, i due concorrenti hanno reso felici i coinquilini e i fan scambiandosi il loro primo bacio: il ragazzo ha preso l'iniziativa, ha preso il viso della compagna tra le mani e le ha dato un bacio a stampo molto sentito.

Gli altri abitanti della casa hanno applaudito a questo inedito scambio di tenerezze, invece sui social c'è chi lo ha messo in dubbio proprio come è successo la scorsa settimana con Anita e Jonas.

in quella casa le coppie si formano sugli aerei quest'edizione sta sbloccando nuovi livelli di imbarazzo,,, pic.twitter.com/cUT5xYpSGY — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) November 12, 2025

Le perplessità degli spettatori

Rasha e Omer hanno fatto come Anita e Jonas, infatti il loro primo bacio sarà ricordato perché è scattato dopo un aereo dall'esterno della casa del Grande Fratello.

"In quella casa le coppie si formano in base agli aerei, quest'edizione sta toccando livelli di imbarazzo mai visti", "Che ridicoli", "Stessa storia, ship diversa", "Sono tutti finti, sia loro che i Jonita", "Che cosa imbarazzante", "Ma Rasha aveva la faccia schifata", "Lei non l'avrebbe fatto senza l'aiuto dell'aereo, palese", si legge su X il 12 novembre.

Gli hashtag di questa edizione

Grazie agli aerei che sorvolano la casa ogni settimana, due ship di questa edizione del Grande Fratello si sono concretizzate.

I jonita sono stati i primi a notare qualcosa di speciale tra Anita e Jonas, tant'è che hanno continuato a credere nella coppia anche quando lei era fuori (per la scomparsa della mamma) e lui diceva di essere interessato ad altre concorrenti, da Rasha a Grazia.

I rashmer, invece, sono nati circa un mese fa quando Omer ha ammesso di essere rimasto colpito da Rasha sin dal primo momento; i due si sono spalleggiati e difesi in diverse occasioni, ma lei ha sempre messo un freno soprattutto per non deludere la famiglia che la guarda da casa e potrebbe non essere d'accordo con le sue scelte.