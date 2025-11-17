Nel pomeriggio di lunedì 17 novembre, al Grande Fratello è salita nuovamente la tensione a causa delle faccende domestiche. Mattia Scudieri e Omer Elomari sono stati rimproverati di essere stati poco collaborativi. Infastidito il concorrente siriano ha ipotizzato che qualcuno ce l'avesse con lui, ma Rasha Younes ha sbottato: "Nessuno ce l'ha con te, ti stai facendo un film".

Rasha rimprovera Omer

Prima di ogni diretta, i concorrenti del GF sono soliti riordinare la casa.

Vedendo Mattia seduto al tavolo, Anita ha detto: "Ho fatto il tuo nome insieme a quello di Ivana, Flaminia e Simone".

A spezzare una lancia a favore dell'amico ci ha pensato Omer: "No, Mattia ha pulito fidati. Lo abbiamo fatto insieme il giardino, forse ci hai visto fermi perché stavamo aspettando il mocio". Dal canto suo la 26enne veneta è scoppiata a ridere: "Se posso dire non è nulla quello che avete fatto rispetto a noi". Infastidito dal rimprovero Scudieri ha commentato: "Io stavo pulendo in giardino, se non fossi arrivato tu nessuno mi avrebbe aiutato". Omer ha invece ribadito che il rimprovero fosse ingiustificato: "Io con Anita non litigo mai, ma certe cose non posso accettarle. Qui c'è gente che fa finta di pulire". Poi il 26enne ha rincarato la dose: "Se qualcuno vuole dire qualcosa, meglio che qualcuno me lo dice in faccia".

Stufa di assistere allo sproloquio di Elomari, Rasha lo ha raggiunto e l'ha rimproverato: "Qui nessuno ce l'ha con te, ti stai facendo un film. Guardami, nessuno ce l'ha con te stai tranquillo".

Il percorso di Elomari

Omer Elomari si è subito fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per essere spontaneo e rispettoso nei confronti delle concorrenti della casa.

Tuttavia il 26enne si è fatto conoscere anche per il carattere fumantino: all'inizio del reality show , il concorrente ha avuto diverse discussioni con Jonas Pepe tanto che è stata sfiorata la rissa; ma anche con Simone non sono mancate delle discussioni o con Giulia (in questo caso tra i due c'è stato un chiarimento).

Per quanto riguarda le simpatie nate nella casa, Elomari ha mostrato subito un certo sentimento nei confronti di Rasha: quest'ultima sembra ricambiare l'interesse ma ci sono diversi fattori che portano la 32enne a non lasciarsi andare del tutto.

GF: i concorrenti a rischio eliminazione

Nel corso della precedente puntata del GF sono finiti al televoto: Domenico D'Alterio, Francesca Carrara e Simone De Bianchi (madre e figlio giocano come unico concorrente), Flaminia Romoli, Rasha Younes e Giulia Saponariu.

Tra i cinque inquilini i due concorrenti meno votati dovranno abbandonare definitivamente il gioco.