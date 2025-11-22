In questi giorni sul web si è parlato molto di Manuel Milano e delle dichiarazioni che ha rilasciato contro l'ex fidanzata Rasha. Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano sui social, gli autori del Grande Fratello sarebbero alla ricerca di informazioni sull'uomo che vorrebbero mettere a confronto con Omer in una delle prossime puntate. Si vocifera, inoltre, che si starebbe pianificando una lite molto accesa tra i due per provare a risollevare gli ascolti.

L'indiscrezione che circola in rete

Omer sarà sicuramente uno dei protagonisti della puntata del Grande Fratello del 24 novembre, anche perché si vocifera che potrebbe essere punito per essersi abbassato i pantaloni (è rimasto in boxer per qualche secondo) davanti ad alcuni coinquilini.

Stando a quello che ha scritto Deianira Marzano su Instagram, però, gli autori del reality starebbero pensando di stuzzicare il concorrente di origini siriane anche su un altro argomento che gli sta molto a cuore, il passato di Rasha.

"Ho letto il messaggio di un autore che voleva notizie sull'ex di Rasha, vogliono creare un casino. Pianificano la lite tra Omer e l'ex di Rasha, è questo il loro scopo", ha svelato l'esperta di gossip sul suo profilo social.

Un uomo nel mirino per risollevare gli ascolti

Sempre secondo Deianira Marzano, gli autori del Grande Fratello sarebbero pronti a tutto pur di chiudere in bellezza l'edizione in corso.

"Per fare ascolti devono far passare male un uomo e qualcuno finirà triturato.

La produzione avrebbe deciso di creare un cattivo a tutti i costi, infatti si starebbe lavorando per costruire una narrativa dove un concorrente dovrà apparire incoerente, aggressivo e problematico", ha scritto l'influencer sul suo profilo Instagram.

La donna non ha fatto il nome dell'inquilino che potrebbe finire nel mirino degli autori nell'ultima parte della stagione, ma le voci sulla lite pianificata tra l'ex di Rasha e Omer potrebbero essere un indizio.

Le dure parole di Manuel su Rasha

L'ex di Rasha di cui si sta parlando da giorni è Manuel, un imprenditore milanese che sostiene di essere stato legato alla concorrente del Grande Fratello per circa otto anni.

L'uomo non ha avuto belle parole per la giovane in un'intervista che ha rilasciato a Fanpage, anzi l'ha descritta come una persona arrivista il cui unico obiettivo sarebbe quello di diventare famosa.

"Omer non le piace, lei è attratta dagli uomini che le tengono testa e lui è troppo cagnolino", ha affermato Manuel quando gli è stato chiesto un parere sulla frequentazione che i due inquilini hanno iniziato all'interno della casa dopo oltre un mese di tentennamenti da parte di lei.