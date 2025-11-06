Il futuro del Grande Fratello sarebbe tutt'altro che certo, o meglio questo è quello che sostengono esperti del settore. Secondo un'indiscrezione che sta circolando in rete nelle ultime ore, il reality condotto da Simona Ventura potrebbe chiudere un mese prima del previsto (si parla del 24/11 come possibile data della finale) oppure potrebbe essere spostato dalla programmazione del lunedì sera per evitare lo scontro con la fiction Rai su Sandokan, in onda da dicembre.

Le teorie sulle prossime puntate

Non c'è pace per l'edizione 2025 del Grande Fratello: oggi, 6 novembre, il reality non andrà in onda perché la rete ha deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale dopo gli ascolti non entusiasmanti che ha ottenuto la puntata di giovedì scorso.

Secondo i rumor che si stanno diffondendo in rete nelle ultime ore, però, il futuro del programma di Canale 5 sarebbe tutt'altro che certo: si dice, infatti, che i vertici Mediaset starebbero seriamente valutando l'ipotesi di chiudere anticipatamente questa stagione del format condotto da Simona Ventura.

Qualora lo share non dovesse crescere, si vocifera che la finale potrebbe essere anticipata al 24 novembre, quindi circa un mese prima rispetto al previsto.

Un'altra ipotesi che si starebbe prendendo in considerazione, sarebbe quella di spostare il prime time del GF dal lunedì a un altro giorno per evitare di farlo scontrare con l'attesissimo reboot di Sandokan, in onda su Rai 1 dal 1° dicembre.

Secondo @Affaritaliani, il #GrandeFratello potrebbe chiudere anticipatamente Lunedì 24 novembre, oppure continuare in un altro giorno: si vorrebbe evitare il confronto diretto con il reboot di Sandokan su Rai1 (1 dicembre)#AscoltiTv pic.twitter.com/rkJlIZiffP — 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞 (@Boomerissima) November 6, 2025

Il parere degli spettatori

Le prossime puntate del Grande Fratello, dunque, potrebbero essere le ultime di quest'edizione, e tra i fan c'è chi pensa che la chiusura anticipata sarebbe la scelta più giusta.

"Meglio chiudere e anticipare il Grande Fratello Vip", "Quest'edizione non ha senso", ha commentato qualche utente su X il 6 novembre.

Sempre sui social c'è chi spera di vedere questa stagione del reality fino alla fine, soprattutto per premiare il cast che si starebbe impegnando per offrire dinamiche interessanti.

"Io li salverei", "Questo è uno dei cast migliori degli ultimi anni", "Meglio questi concorrenti che i soliti Vip finti", "Per me è fatto bene", si legge in rete.

Nel 2026 prevista un'edizione Vip

Stando a quello che si vocifera sul web in questo periodo, nel 2026 (probabilmente in primavera) Alfonso Signorini dovrebbe tornare alla guida di un'edizione Vip del Grande Fratello.

Nelle scorse ore, inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Raul Dumitras (dj ed ex partecipante di Temptation Island insieme a Martina De Ioannon) sarebbe molto vicino a firmare il contratto come concorrente della prossima stagione del reality di Canale 5.