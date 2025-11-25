Sono passati otto mesi da quando Shaila Gatta era entrata nella casa del Grande Fratello e aveva lasciato Lorenzo Spolverato senza alcun preavviso. Stando a una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano in queste ore, i due ex concorrenti del reality si sarebbero lanciati segnali a distanza in una data significativa per loro, il 23 novembre (giorno in cui avrebbero festeggiato il mesiversario se fossero rimasti insieme dopo il programma).

I dettagli notati dai fan

Shaila e Lorenzo si sono lasciati all'inizio di aprile, e da allora non ci sarebbe stato nessun ritorno di fiamma tra loro.

Il 25 novembre, però, Deianira Marzano ha ricevuto il messaggio di una fan che sostiene di aver notato qualcosa di insolito tra quelli che nella casa del Grande Fratello venivano chiamati gli Shailenzo.

"Alcuni hanno notato che si sono mandati segnali il 23, giorno del loro mesiversario. Lui cantando una canzone che le aveva dedicato e lei mettendo una canzone di Ultimo. Fan service o coincidenze? Si sta muovendo qualcosa?", si legge nella segnalazione che l'esperta di gossip ha postato sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Se in passato ha smentito i rumor che volevano Gatta e Spolverato di nuovo vicini, in quest'occasione l'influencer ha spiazzando commentando: "Non sono coincidenze, è proprio così".

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, Shaila e Lorenzo si starebbero scambiando dediche e segnali d'intesa a distanza a più di sei mesi dalla fine della loro storia d'amore.

Gli alti e bassi all'interno della casa

Shaila e Lorenzo sono stati tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione del Grande Fratello, e la loro relazione è stata la più chiacchierata sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia.

Gli Shailenzo si sono presi e lasciati molte volte in sei mesi di programma, e questo tira e molla è stata una delle dinamiche sulle quali gli autori hanno puntato dall'inizio alla fine della stagione.

La ballerina è stata eliminata in semifinale, e una settimana dopo è rientrata nella casa per lasciare il compagno: il modello non si aspettava un epilogo del genere, ma non ha potuto fare altro che accettare la decisione dell'ormai ex fidanzata.

L'inquilino preferito di Shaila

In questi giorni si è parlato di Shaila anche per le belle parole che ha speso su Omer su TikTok: a chi le ha chiesto un parere sul gesto che ha fatto il concorrente del Grande Fratello (abbassarsi i pantaloni in segno di protesta), la ragazza ha detto che gli è piaciuto perché ha dimostrato di avere carattere.

"Io tifo per lui. Adesso gli andranno tutti contro, perché in quella casa funziona così, ma ha fatto benissimo", ha dichiarato l'ex protagonista del reality sui social.