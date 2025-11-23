Il gesto di Omer di abbassarsi i pantaloni davanti ad alcuni coinquilini è ancora sulla bocca di tutti. I fan del Grande Fratello hanno chiesto un parere a Shaila Gatta, che su TikTok si è schierata dalla parte del ragazzo senza pensarci un secondo, apprezzando il concorrente per il carattere mostrato nella casa, soprattutto perché fa ciò che vuole pur sapendo di mettersi contro tutti.

L'opinione controcorrente di Shaila

Sono passati alcuni giorni da quando Omer ha sorpreso tutti abbassandosi i pantaloni in giardino in segno di protesta: in quell'occasione, il concorrente del Grande Fratello ha voluto provocare chi stava parlando male di lui e del suo rapporto con Rasha.

Questo gesto ha diviso il pubblico: da un lato c'è chi lo ha condannato chiedendo seri provvedimenti, dall'altro chi l'ha presa alla leggera, come una boutade.

Tra coloro che non reputano grave il comportamento di Omer c'è anche Shaila, che sui social lo ha difeso in maniera decisa.

"Che pesantezza questo Paese criticone, per andare bene devono essere tutti omologati. Ha fatto bene ad abbassare i pantaloni, si è scocciato e gli ha fatto capire che si devono fare i fatti loro. Io tifo Omer, mi piace e mi sta simpatico. Ha carattere. E basta stare sempre lì a criticare, ha fatto benissimo. Ora tutti saranno contro di lui perché queste sono le dinamiche, quando qualcuno non vale niente si attacca gli altri.

Si troverà tutti contro perché è la dinamica più facile di quella casa", ha detto Shaila in diretta su TikTok.

ma shaila gatta si è innamorata di omer simpson pic.twitter.com/pcjntXiqnq — s💥🫧 (@maiunajoia_) November 22, 2025

Il parere degli utenti di X

L'opinione di Shaila su quello che ha fatto Omer all'interno della casa del Grande Fratello, ha messo d'accordo i fan di entrambi.

"Brava", "Per la prima volta le do ragione", "Complimenti a Shaila per quello che ha detto, tutto giusto", "Shaila ha sempre avuto buon gusto", "Si è innamorata di Omer", "Sapevo che lei non si sarebbe scandalizzata", "Praticamente ha riportato quello che faceva anche lei a livello di dinamiche", "Ha servito", "Concordo con lei ed è la prima volta che succede", "Grande", si legge su X.

Voci su possibili provvedimenti per Omer

Il gesto di Omer sarà sicuramente analizzato nel corso della puntata del Grande Fratello del 24 novembre e c'è chi sostiene che non sarebbero da escludere eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del concorrente.

Nella casa in molti si sono lamentati del comportamento del ragazzo, a partire da Jonas e Simone che gli hanno urlato contro perché quando si è abbassato i pantaloni (è rimasto in boxer per pochi secondi) erano presenti Anita e Francesca.