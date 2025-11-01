Quella appena trascorsa è stata una notte agitata per i concorrenti del Grande Fratello. Nella casa, ad Halloween, ci sono state liti, urla, sfuriate e gesti sopra le righe. Simone, forse un po’ alticcio, a un certo punto ha ribaltato un tavolino in giardino e Omer lo ha rimproverato con tono severo. Francesco è intervenuto per separarli e la regia ha cambiato immediatamente inquadratura, probabilmente temendo una rissa.

Le discussioni e il gesto di Simone

Nella casa del Grande Fratello i nervi sono tesi e la conferma di ciò arriva dalle tante discussioni che ci sono state la notte scorsa tra gli inquilini.

Valentina e Domenico si sono scontrati con il gruppo (diversi concorrenti ipotizzano che i due potrebbero avere un accordo), Francesca ha pianto perché turbata dalle liti degli altri, Grazia ha avuto un battibecco con Simone, e quest'ultimo si è lamentato della situazione facendo un gesto che non è passato inosservato.

Chi ha guardato la diretta su Mediaset Extra, sostiene che il giovane era un po' alticcio quando ha preso un tavolino in giardino e lo ha ribaltato davanti a tutti.

I presenti sono rimasti sorpresi dalla mossa del compagno d'avventura, ma l'unico che è intervenuto è stato Omer.

"Ma cosa stai facendo? Come ti permetti di fare una cosa del genere? Dici cavolate da un'ora e adesso fai questo?", ha urlato il ragazzo di origini siriane in preda all'ira.

Francesco si è intromesso tra i due e li ha separati per evitare che arrivassero alle mani, poi la regia ha preferito censurare ciò che è accaduto dopo spostando l'inquadratura su Domenico che era in un'altra stanza.

l'unico che si è fatto censurare ❤️‍🩹pic.twitter.com/oB3vDBCfZ9 — Paola. (@Iperborea_) November 1, 2025

Il parere degli spettatori

Il gesto di Simone ha animato la discussione anche tra i fan del Grande Fratello, molti dei quali hanno seguito la diretta fino a notte fonda, curiosi di vedere tutto ciò che stava accadendo nella casa.

"Praticamente è stato l'unico che si è fatto censurare", "Uno ribalta un tavolino e l'altro sclera, cinema", "Che ridere, ha ribaltato un tavolino con calma, disinvoltura e un coltello finto in mano", "Questa serata è indimenticabile", "Sono tutti fuori come un balcone, li adoro", "Tutto troppo bello, prolunghiamo quest'edizione il più possibile", "Simone non sta bene", sono alcuni dei commenti che sono apparsi su X.

Le voci su una possibile chiusura anticipata

Sui social sono in molti ad apprezzare il cast di questa edizione del Grande Fratello, gli stessi che sperano di non assistere a una chiusura anticipata del programma.

Sul web si è sparsa la voce che il reality potrebbe finire prima del previsto (al momento la finale è fissata per la metà di dicembre) soprattutto a causa degli ascolti non entusiasmanti, e nei prossimi giorni potrebbero trapelare informazioni più dettagliate a riguardo.