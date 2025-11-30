Lunedì 1° dicembre un concorrente del Grande Fratello diventerà finalista e un altro sarà eliminato a due settimane dall'ultima puntata. Secondo i risultati del sondaggio di Forum Free (al quale hanno partecipato 1175 utenti), il principale candidato a lasciare la casa sarebbe Mattia: solo l'8,60% dei fan ha votato per l'inquilino di origini siciliane, e quindi potrebbe essere lui l'escluso del prossimo prime time.

Le idee del pubblico sul televoto

Il 1° dicembre andrà in onda la terzultima puntata del Grande Fratello (la finale è prevista per lunedì 15), e nel corso della serata almeno uno dei concorrenti verrà eliminato definitivamente.

Il televoto di questa settimana avrà un doppio esito: il più votato diventerà finalista, mentre il meno votato abbandonerà la casa per sempre.

Stando ai risultati del sondaggio di Forum Free, a lasciare il gioco potrebbe essere Mattia: solo l'8,60% dei fan ha espresso una preferenza per il giovane siciliano, che quindi sarebbe il principale candidato all'eliminazione dell'appuntamento che precede la semifinale.

Grazia, invece, è stata votata dal 12,77% delle persone che hanno partecipato a questo sondaggio, le stesse che la vorrebbero ancora vedere tra le mura più spiate d'Italia.

Sfida a due per la finale del 15 dicembre

Basandosi sempre sui risultati del sondaggio di Forum Free, il secondo finalista del Grande Fratello 2025 dovrebbe essere uno tra Omer e Jonas.

Il concorrente di origini siriane è stato il più votato in questi giorni, ma la differenza con il modello è davvero minima: il 39,57% dei fan si è schierato dalla parte di Omer, mentre il 39,06% da quella di Jonas.

Solamente guardando la puntata del 1° dicembre si saprà chi raggiungerà Giulia nel cast della finale che andrà in onda in diretta su Canale 5 tra due settimane.

In arrivo Dolce dal Kosovo

Lunedì scorso Simona Ventura ha anticipato agli inquilini che presto avrebbero avuto visite: il 1° dicembre, infatti, nella casa del Grande Fratello entrerà Dolce, una concorrente dell'edizione Vip del reality che va in onda in Kosovo.

La ragazza ha già salutato i suoi compagni d'avventura ed è arrivata in Italia, ma il suo ingresso non avverrà prima dell'inizio della prossima puntata.

Non si sa ancora se anche uno o più partecipanti del GF italiano voleranno in Kosovo per qualche giorno, ma l'anno scorso uno scambio del genere c'è stato con il Gran Hermano e ha riscosso molto successo: Shaila e Lorenzo sono stati in Spagna per una settimana (lì è scoppiata la passione tra loro e sono ufficialmente diventati una coppia), mentre Maika ha soggiornato nella casa più spiata d'Italia per circa tre giorni.