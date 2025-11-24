Nel corso della puntata del Grande Fratello del 24 novembre sarà decretato il primo finalista di questa edizione. I risultati del sondaggio che è stato fatto su Forum Free, e al quale hanno partecipato 967 utenti, danno per favorita Giulia con il 30,61%. Fanalino di coda in questa votazione online è Simone con il 2,28% delle preferenze totali.

Risultato a sorpresa sul web

I fan che hanno partecipato al sondaggio di Forum Free sul primo finalista del Grande Fratello, sembrano avere le idee molto chiare: il 30,61% delle persone (967 in totale) che hanno espresso una preferenza tra i sei concorrenti che sono al televoto questa settimana, si sono esposte a favore di Giulia.

L'inquilina più giovane del gruppo, dunque, sarebbe la favorita degli utenti del web e in serata potrebbe conquistare il pass per l'ultima puntata di questa edizione del reality.

Il secondo posto di questa particolare classifica se lo contendono Rasha (19,96% dei voti) e Omer (19,65%), quindi potrebbe essere uno di loro a superare in extremis Giulia.

Francesca ha ricevuto il 17,48% delle preferenze, mentre Donatella il 10,03%.

Ultimo posto e solo il 2,28% per Simone, che secondo la maggior parte degli spettatori non meriterebbe l'accesso in finale prima di altri.

Omer al centro delle polemiche

Nel corso della puntata del Grande Fratello del 24 novembre si parlerà sicuramente del gesto di Omer che ha "indignato" alcuni concorrenti e una parte del pubblico.

Mentre in giardino si discuteva del suo legame con Rasha, il ragazzo è uscito e si è abbassato i pantaloni per alcuni secondi, rimanendo in boxer davanti a Francesca, Anita, Simone e Domenico.

Questo comportamento ha spinto alcuni inquilini a chiedere provvedimenti nei confronti del giovane, ma la decisione finale degli autori sarà svelata solo durante la diretta di questa sera.

Ultimo mese nella casa per i concorrenti

Manca meno di un mese alla fine del Grande Fratello 2025: salvo cambi di programma, la finale di questa edizione è fissata per metà dicembre (probabilmente lunedì 15), quindi a breve i fan saranno chiamati a scegliere il vincitore tra i concorrenti che riusciranno ad arrivare all'ultima puntata.

Non sarebbero da escludere doppie eliminazioni nei prossimi appuntamenti in prima serata, anche perché in gioco ci sono ancora molte persone e i televoti flash potrebbero aiutare a fare una scrematura in vista della volata finale.

Non ci sono notizie certe, invece, sull'edizione Vip che dovrebbe andare in onda nel 2026: si dice che il reality potrebbe riposare fino a settembre, ma Alfonso Signorini avrebbe già consegnato una lista di possibili concorrenti famosi pronti a varcare la soglia della porta rossa.