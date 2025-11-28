Manca sempre meno alla chiusura del televoto che decreterà il secondo finalista e un nuovo eliminato del Grande Fratello. Il 28 novembre sono 1124 gli utenti che hanno espresso una preferenza nel sondaggio indetto su Forum Free, e il 39,32% ha votato per Omer. Anche se di poco, dunque, il concorrente di origini siriane è in vantaggio su Jonas nella corsa per la conquista di un posto nell'ultima puntata del reality.

Minimo scarto di percentuale tra i rivali di questa edizione

Lunedì 1° dicembre i concorrenti del Grande Fratello scopriranno che il televoto di questa settimana ha un doppio esito: il più votato andrà in finale, il meno apprezzato dal pubblico sarà eliminato.

A sfidarsi in questa nomination sono in quattro: Omer, Jonas, Grazia e Mattia.

Stando ai risultati provvisori del sondaggio di Forum Free (quelli delle ore 12 di venerdì 28 novembre), sarebbero due gli inquilini in corsa per la conquista del secondo pass per la puntata conclusiva di quest'edizione del reality.

Dei 1124 fan che hanno partecipato a questa votazione online, il 39,32% si è schierato dalla parte di Omer.

Nelle ultime ore il ragazzo ha superato Jonas (39,15%), ed è diventato il principale candidato alla finale di metà dicembre.

Visto che lo scarto di percentuale tra i due è minimo, le cose potrebbero cambiare ancora tante volte: chi andrà in finale tra i "rivali" del GF 2025? Il verdetto dovrebbe rimanere incerto fino alla diretta di lunedì sera.

Mattia candidato all'eliminazione

Se Omer e Jonas si starebbero giocando un posto in finale, Grazia e Mattia sarebbero i principali candidati all'eliminazione definitiva di lunedì 1° dicembre.

Sempre secondo i risultati parziali del sondaggio di Forum Free, a lasciare la casa potrebbe essere Mattia (8,63% dei voti totali).

Il concorrente di origini siciliane è l'inquilino che, al momento, ha ricevuto meno preferenze da parte delle persone che hanno partecipato alla votazione online sulla nomination di questa settimana.

Grazia è saldamente al terzo posto con il 12,90%.

Ultime tre puntate della stagione

L'edizione 2025 del Grande Fratello è vicina alla sua conclusione e, stando a quello che ha scritto Gabriele Parpiglia su X il 28 novembre, la finale dovrebbe andare in onda in diretta lunedì 15 dicembre.

"Mancano solo tre puntate alla fine e credo che nessuno se ne sia accorto. Magari mi sbaglierò io", si legge sul profilo social del giornalista.

Tra i fan c'è chi si è chiesto perché Simona Ventura non ha ancora annunciato la data della finale, soprattutto perché sarebbe prevista tra circa tre settimane e per ora solo una concorrente, Giulia, è certa di partecipare.