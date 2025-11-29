Mancano poco più di due settimane alla finale del Grande Fratello, e i fan sembrano avere le idee molto chiare sui loro concorrenti preferiti. I risultati del sondaggio su Forum Free (al quale hanno partecipato 494 utenti), svelano che Omer è l'inquilino più apprezzato con il 29,35% delle preferenze totali. Benedetta, invece, è in coda con una percentuale piuttosto bassa (0,61%).

Jonas insidia Omer anche sul web

Sono passati due mesi dall'inizio del Grande Fratello e tra poche settimane i fan saranno chiamati a scegliere il vincitore di questa edizione.

Al sondaggio di Forum Free sul concorrente preferito del cast hanno partecipato 494 persone, e il 29,35% si è schierata dalla parte di Omer.

Sul web, dunque, il ragazzo di origini siriane è più amato ma è insidiato da Jonas (26,92%), anche lui molto apprezzato dai telespettatori.

In questa particolare classifica al terzo posto c'è Giulia (11,94%), invece al quarto si piazza Anita con il 10,12%.

La parte bassa della classifica

Il 6,68% dei fan del Grande Fratello che hanno partecipato al sondaggio su concorrente preferito di questa edizione, si sono schierati dalla parte di Grazia.

Sesto posto Rasha con il 5,06% e settimo per Mattia con il 3,44%.

Scendendo ancora si trova Donatella (ottava con il 2,63%) e poi Francesca (nona con l'1,62%).

Percentuali al di sotto dell'1 per Domenico e Simone (decimi a pari merito con 0,81%) e Benedetta, ultima con 0,61%.

Stando a questi risultati in finale ci dovrebbero arrivare i concorrenti più amati, quindi Omer, Jonas e Anita, oltre a Giulia che ha già il pass per la puntata che chiuderà questa stagione del reality di Canale 5.

Lunedì sarà decretato il secondo finalista

Salvo cambi di programma, la finale del Grande Fratello andrà in onda il 15 dicembre, quindi quella di lunedì prossimo (1/12) sarà la terzultima puntata di questa edizione.

Il televoto in corso porterà a due verdetti molto importanti: il concorrente più votato diventerà il secondo finalista, quello che riceverà meno preferenze dovrà abbandonare la casa per sempre.

Secondo le indiscrezioni del web, a giocarsi il posto in finale sarebbero Omer e Jonas, mentre Mattia sarebbe il principale candidato all'eliminazione del prossimo prime time.

Visto che manca poco alla fine del GF 2025, non sarebbero da escludere televoti flash per altre esclusioni o per mandare altri inquilini all'ultima puntata.

Sempre in rete, inoltre, si dice che il reality tornerà all'inizio del 2026 con un'edizione Vip: il cast sarebbe già stato completato e Alfonso Signorini starebbe scaldando i motori per riprendere le redini della trasmissione che attualmente è condotta da Simona Ventura.