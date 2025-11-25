L'appuntamento con il Grande Fratello 2025 torna in onda lunedì 1° dicembre su Canale 5 con la nuova puntata di questa edizione che si avvia verso il gran finale di sempre.

Il nuovo televoto di questa settimana vede coinvolti: Mattia, Jonas, Grazia e Omer e avrà una duplice funzione, dato che sarà eletto il secondo finalista e ci sarà un nuovo eliminato definitivo dal gioco.

I risultati del sondaggio realizzato da Forum Free Grande Fratello, aggiornati alle 10:00 del 25 novembre, vedono Mattia tra i favoriti per l'eliminazione della prossima settimana.

Jonas in testa: sondaggio Grande Fratello televoto 1° dicembre

L'attuale edizione del GF entra nel vivo e si avvia verso le fasi conclusive: il prossimo lunedì 1° dicembre arriverà l'esito del nuovo televoto che permetterà al più votato di accedere alla finalissima mentre il meno votato verrà definitivamente eliminato dalla trasmissione in maniera definitiva.

Al momento, i risultati del sondaggio realizzato tra i fan del reality show, su 702 voti espressi, vedono in vantaggio Jonas Pepe, che arriva a sfiorare la soglia del 40% delle preferenze, risultando il candidato in pole position per conquistare l'accesso come secondo finalista di questa edizione che terminerà prima del periodo natalizio.

Mattia verso l'eliminazione finale dal Grande Fratello del 1° dicembre

Al secondo posto nella classifica del sondaggio del prossimo televoto si piazza Omer con il 39,50% delle preferenze, a pochissimi voti di differenza quindi da Jonas.

Terza posizione per Grazia che si attesta sul 13% delle preferenze mentre all'ultimo posto si attesta Mattia Scudieri.

Per lui, al momento, la percentuale è ferma al 7% dei voti complessivi: Mattia, quindi, sarebbe il candidato in pole position per la prossima eliminazione definitiva dal cast del Grande Fratello, rinunciando così alla possibilità di accedere alla finalissima di quest'anno.

Continuano gli ascolti flop per il Grande Fratello di Simona Ventura

Intanto, anche adesso che si avvicinano le fasi conclusive del reality show, gli ascolti non migliorano nel prime time del lunedì di Canale 5.

La puntata trasmessa ieri 24 novembre ha registrato una media di circa 1,9 milioni di spettatori arrivando al 14,50% di share, con picchi del 19% in seconda serata.

Il Grande Fratello di Simona Ventura è stato ampiamente battuto dalla puntata conclusiva della terza stagione de Il Commissario Riccardi trasmesso su Rai 1. La fiction poliziesca con protagonista Lino Guanciale ha appassionato una media di oltre 3,7 milioni di spettatori totalizzando il 22% di share e punte del 25% durante la messa in onda serale.