Simona Ventura, al termine della settima puntata del Grande Fratello, ha dato appuntamento a lunedì 10 novembre, quando sarà svelato l’esito del televoto. Non sarà eliminatorio: determinerà il primo concorrente ad andare nomination. La scelta è tra Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi – che partecipano come unico concorrente – e Domenico D'Alterio. Il sondaggio lanciato su Grande Fratello ForumFree, alle ore 13 del 4 novembre e su un totale di 527 partecipanti, vede in testa Grazia Kendi con una percentuale del 32,40%.

Sondaggio Grande Fratello del 10 novembre: Grazia davanti a Giulia

Il televoto in corso non prevede eliminazioni: il concorrente che riceverà meno voti sarà il primo nome in nomination per la prossima eliminazione. I fan del programma sono chiamati a votare il concorrente che vogliono salvare. Il sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree vede in testa Grazia Kendi, con una percentuale di preferenze del 32,40%. Appena dietro Giulia Soponariu con il 30,90%. Seguono Francesca Carrara e Simone De Bianchi con il 24,60%.

A rischiare maggiormente di finire al televoto eliminatorio sarebbe Domenico D'Alterio, che nel sondaggio non andrebbe oltre il 12% delle preferenze degli utenti del web. Il concorrente campano, nonostante il carisma mostrato sin dalle prime puntate e una presenza sempre molto attiva nelle dinamiche della Casa, non è ancora riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori.

Non resta che attendere la diretta della puntata di lunedì 10 novembre per scoprire l'esito del verdetto ufficiale del televoto e capire se il risultato del sondaggio verrà confermato o sovvertito.

Il Grande Fratello affonda negli ascolti

La settima puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 3 novembre, si è rivelata un flop dal punto di vista Auditel. Il reality di Canale 5 si è fermato a 1.932.000 telespettatori, uscendo nettamente sconfitto dalla fiction Blanca 3 su Rai 1, che ha ottenuto risultati decisamente superiori in prime time.

La scelta di puntare su un cast prevalentemente “nip” non ha finora premiato: il GF condotto da Simona Ventura continua a faticare nel coinvolgere il pubblico.

Per questo motivo Mediaset avrebbe deciso di rivedere la programmazione, cancellando la puntata del giovedì per provare a risollevare l’interesse.

Da ora in avanti, il Grande Fratello andrà in onda soltanto il lunedì, soluzione che l’azienda spera possa ridare slancio al reality.