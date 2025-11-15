Il nuovo televoto che porterà all'eliminazione di uno dei cinque concorrenti in nomination, nella puntata del Grande Fratello del 17 novembre, sembra avere allo stato attuale un esito incerto per quanto riguarda il gieffino meno votato. Almeno questo è quanto emerge dal sondaggio presente su Grande Fratello ForumFree, secondo cui per l'eliminazione ci sarebbe un testa a testa tra Flaminia e la coppia madre-figlio composta da Francesca e Simone, divisi da soltanto una manciata di voti. Gli 816 utenti che, alle ore 18 del 15 novembre hanno espresso la loro preferenza, mettono al quarto posto Francesca e Simone (15,07%), mentre Flaminia è ultima con il 14,95%.

Chi sarà eliminato il 17/11: testa a testa tra Flaminia e la coppia madre-figlio

Al Grande Fratello è tempo di una nuova eliminazione, dopo quella di Francesco avvenuta due settimane fa. Questa volta a rischiare di dover abbandonare definitivamente la casa ci sono cinque gieffini: Rasha, Giulia, Domenico, Flaminia e la coppia madre-figlio composta da Francesca e Simone e a decidere chi sarà eliminato sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Il meno votato sarà eliminato e, secondo le ultime proiezioni del sondaggio presente su Grande Fratello Forumfree, l'esito è alquanto incerto. Gli utenti sembrano indecisi, visto che i due concorrenti meno votati sono divisi da soltanto una manciata di voti.

A ricevere meno consensi sono Francesca e Simone con il 15,07% delle preferenze e Flaminia con il 14,95%.

Rasha è la preferita del pubblico: esito del sondaggio

Gli utenti che hanno partecipato al sondaggio non sembrano invece avere dubbi su chi salvare tra i cinque in nomination. Rasha straccia gli sfidanti e si guadagna il titolo di preferita con il 30,51% dei consensi, seguita da Giulia con il 20,10% e Domenico (19,36%). Salvo sorprese, i tre gieffini dovrebbero proseguire la loro avventura al Grande Fratello. Resta solo da scoprire a questo punto, chi avrà la meglio tra Flaminia e Francesca e Simone. Va precisato che le percentuali sopra riportate sono solo indicazioni di voto e che sarà il verdetto ufficiale del televoto, che verrà letto da Simona Ventura nel corso della diretta del 17 novembre, a decretare il nome del concorrente eliminato.

Chi è stato eliminato nelle precedenti puntate del Grande Fratello

Il Grande Fratello targato Simona Ventura ha debuttato su Canale 5 a fine settembre con un cast composto da 17 concorrenti. Con il passare delle settimane, alcuni di loro sono stati eliminati attraverso il televoto: il primo che ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco è stato Giulio, seguito da Bena, Matteo e Francesco.