L'appuntamento con il Grande Fratello torna in onda lunedì 1° dicembre su Canale 5 e, intanto, i sondaggi web sul televoto in corso rivelano che Mattia rischierebbe l'eliminazione definitiva dal gioco, a un passo ormai dalla finalissima.

I risultati del sondaggio realizzato da Forum Free Grande Fratello, su 1152 votanti alle ore 9:30 del 29 novembre, vedono il giovane Mattia Scudieri tra i meno votati e quindi potenzialmente a rischio eliminazione.

Cosa dice il sondaggio sul televoto del Grande Fratello di lunedì 1° dicembre

Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura entra nel vivo e nella prossima puntata di lunedì 1° dicembre ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal gioco e per la proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione.

I quattro concorrenti che si stanno giocando il tutto per tutto sono: Mattia, Omer, Jonas e Grazia.

Il sondaggio web, al momento, vede in testa Omer e Jonas: entrambi arrivano a sfiorare il 40% delle preferenze del pubblico e se la giocherebbero per conquistare l'accesso alla finalissima del reality show, in programma per lunedì 15 dicembre nel prime time di Canale 5.

Mattia a rischio eliminazione dal Grande Fratello, Grazia si salva

Gli altri due concorrenti al televoto, invece, se la giocherebbero per l'eliminazione finale dalla puntata del Grande Fratello.

Al momento, però, i risultati del sondaggio rivelano che Grazia sarebbe salva con il 12,85% delle preferenze e batterebbe così l'altro inquilino della casa più spiata d'Italia.

Per Mattia Scudieri, infatti, le preferenze del pubblico si fermano sulla soglia dell'8% e ciò vuol dire che sarebbe il candidato in pole position per l'eliminazione finale da questa puntata prevista lunedì 1° dicembre in prime time.

Clamoroso flop d'ascolti per il Grande Fratello su Canale 5

Quella in corso è un'edizione che non ha brillato dal punto di vista degli ascolti e non ha lasciato il segno nel cuore del pubblico, come dimostrano anche gli ascolti registrati in queste settimane di programmazione.

La media Auditel, infatti, è crollata sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori a puntata, pari a uno share che non si schioda dal 14%.

Numeri decisamente sottotono per il Grande Fratello e distanti da quelli registrati dalle precedenti edizioni del programma, condotte da Alfonso Signorini, caratterizzate da un mix tra concorrenti vip e nip.

Clamoroso tonfo Auditel anche per la diretta 24 ore su 24 del reality show trasmessa sul canale free Mediaset Extra, la quale totalizza ogni giorno una media di appena 30 mila spettatori, pari a uno share fermo tra lo 0,40 e lo 0,70% di share.